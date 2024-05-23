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Son dakika... YKS 2024 sınav giriş belgeleri erişime açıldı, sınav yerleri sorgulama

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sınav giriş belgeleriyle ilgili beklenen duyuru geldi. ÖSYM, "2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS): Sınava Giriş Belgeleri"nin erişime açıldığını duyurdu. Peki, YKS sınav yerleri nasıl öğrenilir? Sorgulamaları nasıl yapılır?

Haber Merkezi
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Son dakika... YKS 2024 sınav giriş belgeleri erişime açıldı, sınav yerleri sorgulama
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8 Haziran 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 9 Haziran 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile 2024-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

ÖSYM'den yapılan açıklamada; "2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS): Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı" denildi.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 23 Mayıs 2024 tarihinde saat 14.30'dan itibaren T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir. Sınavın uygulanmasına ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-YKS Kılavuzu’nda yer almaktadır. Adaylar, “Temel Kurallar” metnine ve Kılavuz’a aşağıdaki bağlantılardan erişebilecek.

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