SON DAKİKA...CHP'li Belediye Başkanı Hikmet Dönmez tutuklandı

Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, makam odasında 2 kişinin darbedilmesine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan Dönmez, sağlık kontrolünün ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. CHP Manisa Milletvekilleri Bekir Başevirgen ve Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, partililer, bazı belediye personelleri de adliyeye geldi.

Olay nasıl gerçekleşti?

Alınan bilgiler doğrultusunda, CHP'li Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, belediyeyle anlaşma yapan özel bir firmanın yetkilileri M.U. ve H.D.'yi belediyeye çağırdı. M.U. ve H.D.'nin Kula Belediyesinin adını kullanarak esnaftan para topladığı ve esnafı dolandırdığı iddiasıyla Başkan Dönmez firmayla olan sözleşmesini feshetmek istedi. Bunun üzerine başlayan tartışmanın ardından firma yetkilileri M.U. ve H.D., Başkan Dönmez'in şoförü M.O.A. ve koruması R.G. tarafından darp edilerek belediyeden dışarı çıkarıldı.

Zanlılar mahkemeye sevk edildi

Darp edilen M.U. ve H.D., Başkan Dönmez'in makam odasında darp edildiklerini iddia ederek polise başvurdu. Şikayet üzerine Başkan Dönmez ile şoför M.O.A. ve koruma R.G. gözaltına alındı. Kula İlçe Emniyet Müdürlüğündeki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen M.O.A. ve R.G. "Yağma suçundan" tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, Başkan Dönmez'in sözleşmesi feshedilmek istenen firma yetkilileri M.U. ve H.D. ile odada baş başa görüştüğünü ve firma yetkililerinin kendisine saldırması üzerine koruması R.G. ve M.O.A.'nın olaya müdahale ettiğini savunarak önce Kula Devlet Hastanesi'nden darp raporu aldığı, ardından da emniyete giderek şikayetçi olduğu öğrenildi.

'Yağma suçuna azmettirme' gerekçesiyle tutuklandı

Kula İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Başkan Dönmez mahkemeye sevk edildi. Mahkemenin görüldüğü sırada olayı haber alan birçok vatandaş Kula Hükümet Konağı önüne gelerek Başkan Dönmez'in çıkışını bekledi. Mahkemece "Yağma suçuna azmettirme" gerekçesiyle tutuklanmasına karar verilen Başkan Dönmez, adliye çıkışı kendisini bekleyen kalabalığa "Kula’ya zarar verecek hiçbir şey yapmadım" dedi. Araca bindirilen Başkan Hikmet Dönmez Salihli Kapalı Cezaevine sevk edildi.

Hikmet Dönmez kimdir?

Hikmet Dönmez, 1969'da Manisa'nın Kula ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Manisa'da tamamlayan Dönmez, Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği Bölümü'nü bitirdi.1994 yılında polis olan ve emniyete çeşitli birimlerde çalışan Dönmez, emekliliğinden sonra Körez Mahallesi'nde muhtarlık yaptı. Dönmez, evli ve 4 çocuk babasıdır.