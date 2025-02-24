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Son dakika...Kars Kağızman Belediyesi'ne kayyum atandı

Kars'ın Kağızman ilçesinde görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Mehmet Alkan'ın yerine, Kağızman Kaymakamı Okan Daştan kayyum olarak görevlendirildi.

Haber Merkezi
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Son dakika...Kars Kağızman Belediyesi'ne kayyum atandı
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Kars'ın Kağızman ilçesinde Kağızman Kaymakamı Okan Daştan kayyum olarak görevlendirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kağızman Belediye Başkanı Mehmet Alkan'ın 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası alması nedeniyle kayyum atandığı bildirildi.

Açıklamada, Mehmet Alkan'ın geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, Kağızman Kaymakamı Okan Daştan'ın Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği açıklandı.

Mehmet Alkan'a 6 yıl 3 ay hapis cezası

Kars'ın Kağızman ilçesinin Belediye Başkanı Mehmet Alkan, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Alkan'ı duruşmada avukatı temsil etti.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, Alkan'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, Alkan'ın avukatının mazeret bildirerek esasa yönelik savunma yapmak için süre verilmesi talebini reddetti.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Mehmet Alkan'ı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırdı.

2019'da gözaltına alınmıştı

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik 1 Kasım 2019'da düzenlenen operasyonda Mehmet Alkan gözaltına alınmış, yurt dışı yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

2009-2014 arasında HDP'nin Kağızman Belediye Başkanlığı yapan Alkan, 31 Mart yerel seçimlerinde de DEM Parti'nin Kağızman Belediye Başkanı seçilmişti.

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