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Sosyal medyaya erişim engeli devam ediyor

İstanbul'da, kent uzlaşısı ve yolsuzluk soruşturmaları kapsamında yapılan gözaltılar sırasında başlatılan internet bant daraltma uygulaması kesintisiz devam ediyor. İnternet kısıtlamalarını global ölçekte takip eden Netblocks, Türkiye'de sosyal medya platformlarına yönelik bant daraltmalarının sürdüğünü doğruluyor.

Haber Merkezi
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Sosyal medyaya erişim engeli devam ediyor
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İBB Başkanı, CHP'nin cumhurbaşkanı aday adayı Ekrem İmamoğlu ve İmamoğlu’na yakın bazı isimlerin gözaltına alınmasının ardından Türkiye’de bazı sosyal medya hesaplarına erişim engelli.

Dünyada internet kısıtlamalarını takip eden Netblocks’a göre Türkiye’de sosyal medya platformlarına bant daraltma uygulanıyor.

Downdetector'ın raporlarına göre Türkiye genelinde YouTube, TikTok, Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi popüler sosyal medya platformlarına erişimde ciddi problemler yaşanıyor. Kullanıcılar,  masaüstü ve mobil cihazlar üzerinden bu platformlara girerken yüklenme sorunlarıyla karşılaşıyor.

Dünyada internet kısıtlamalarını takip eden Netblocks’a göre Türkiye’de bant daraltma yaşanıyor. X, Instagram, YouTube ve TikTok’a erişim sınırlı.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformları arasında yer alan X’e (eski adıyla Twitter) erişim problemi yaşanıyor. Kullanıcılar X’e girmek istediklerinde “Bu siteye ulaşılamıyor” uyarısı alıyor.

X'in resmî destek hesabından veya ilgili yetkililerden konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmazken, durumun global bir kesintiden mi yoksa bölgesel bir sorundan mı kaynaklandığı henüz bilinmiyor.

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