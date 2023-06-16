SPK'dan 2,5 milyar liralık borçlanmaya onay

SPK haftalık bülteni yayımlandı. Buna göre, Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 75 milyon 757 bin 744,90 lira, DESA Deri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 195 milyon 778 bin 30,14 lira, Lider Faktoring AŞ'nin 118 milyon 800 bin lira, Dap Gayrimenkul Geliştirme AŞ'nin 185 milyon lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 200 milyon lira, Tacirler Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 500 milyon lira, Sümer Faktoring AŞ'nin 69 milyon lira, Creditwest Faktoring AŞ'nin 190 milyon lira, Trive Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 250 milyon lira, TEB Faktoring AŞ'nin 500 milyon lira, Orfin Finansman AŞ'nin 300 milyon lira, İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 500 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusu onaylandı.

SPK, Marka Yatırım Holding'e 1 milyon 944 bin 578 lira, Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ paylarında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili olarak 1 kişiye 155 bin 567 lira, Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret AŞ pay piyasasında 26 Ağustos 2022-31 Ağustos 2022 döneminde gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda 1 kişiye 1 milyon 89 bin 367,34 lira tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Kurul ayrıca Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 26 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasını kararlaştırdı.