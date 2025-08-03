Su krizi kent geneline yayıldı: İzmir'de her gün 6 saat su kesintisi uygulanacak

Çeşme'de, su kaynaklarında yaşanan ciddi azalma nedeniyle su kesintisi uygulaması hayata geçirildi.

Her gün, saat 23:00 ile 09:00 arasında ilçede su kesintisi yaşanıyor.

İZSU Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan Su Kurulu, alınacak tedbirleri görüşmek üzere toplandı. Uygulanacak yol haritası belirlendi.

Kentte günlük ortalama 700 bin metreküp su tüketildiği belirtildi.

İzmir'in önemli içme suyu kaynağı olan Tahtalı Barajı'ndaki rezervin kritik seviyeye düştüğü, Gördes Barajı'ndan su temininin ise tamamen durduğu tespit edildi.

Toplantıdan su kesintisinin, İzmir genelinde uygulanması kararı çıktı. Buna göre, su tüketiminin yüksek olduğu bölgelerde 6 Ağustos'tan itibaren saat 23:00 ile 05:00 arası su kesintisi uygulanacak.

Kesintiden etkilenecek mahalle ve bölgeler ise önümüzdeki günlerde duyurulacak.