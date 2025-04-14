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Sürücülere şerit cezası gelecek iddiası: DMM yalanladı

‘Sağ şerit boşken orta şeridi kullananlara ceza gelecek’ iddiasına DMM’den yalanlama geldi.

Haber Merkezi
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Sürücülere şerit cezası gelecek iddiası: DMM yalanladı
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İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Sağ şerit boşken orta şeridi kullananlara ceza gelecek" iddiasının doğru olmadığını duyurdu. 

"Sürücülere ceza gelecek iddiası gerçeği yansıtmıyor"

DMM'nin sosyal medya hesabından bazı basın yayın organlarında yer alan, "Artık sağ şerit boşken orta şeridi kullananlara ceza gelecek" iddiasına ilişkin açıklama yapıldı. 

Söz konusu iddianın doğru olmadığı belirtilen açıklamada, "Bahse konu haberlerde yer alan, yeni bir denetim sistemi aracılığıyla trafikte orta şeridi gereksiz yere kullanan özel araç sürücülerine cezai işlem uygulanacağı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır." ifadesi kullanıldı.

" İçişleri Bakanlığı'nın çalışması yok"

Açıklamada, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünün bu konuda herhangi bir çalışması bulunmadığı duyuruldu.

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