  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Survivor All Star yarışmacılarının performans yüzdeleri nasıl? 2024 Survivor performans tablosu!
Takip Et

Survivor All Star yarışmacılarının performans yüzdeleri nasıl? 2024 Survivor performans tablosu!

Survivor'da bu sene önce ki sezonlara göre bir farklılık yapıldı ve SMS kaldırıldı. Yarışmacılar performanslarına göre adada kalma mücadelesi veriyorlar. 2024 sezonunun performans yılı olması sebebi ile yarışmacıların sıralamaları ve yüzdeler veriliyor. Peki, Survivor yarışmacılarının performans yüzdeleri nasıl? İşte 2024 Survivor performans tablosu…

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Survivor All Star yarışmacılarının performans yüzdeleri nasıl? 2024 Survivor performans tablosu!
Takip Et

Ekranların sevilen programı Survivor bu yıl SMS’lerin kaldırılması ile performansların ön plana çıktığı bir yıl oluyor. Yarışmacılar kıyasıya mücadelelerini verip performanslarını yükseltmeye çalışıyorlar. Peki, Survivor yarışmacılarının performans yüzdeleri nasıl? Hangi yarışmacı kaçıncı sırada? İşte 2024 Survivor performans tablosu…

Survivor All Star yarışmacılarının başarı yüzdeleri

1.       OGEDAY           76,56%

2.       MAGİHAN        76,00%  

3.       SEDA                 71,23%   

4.       POYRAZ            65,38%       

5.       MERVE              63,77%         

6.       Y.EMRE             63,49%         

7.       NEFİSE               63,24%          

8.       DAMLA              62,07%         

9.       FURKAN            54,00%                 

10.   YAMAN             52,27%             

11.   ÖZGÜR              50,58%                       

12.   HİLMİCEM        47,37%            

13.   YAMAN             47,27%            

14.   YASİN                46,81%            

15.   ALEYNA             46,30%       

16.   YAĞMUR           45,30%                 

17.   BERNA               43,64%               

18.   SERCAN             43,33%          

19.   M.KEMAL          42,86%                      

20.   GİZEM                41,38%          

21.   PINAR                 37,74%      

22.   BOZ0K                36,73%       

23.   ATAKAN             36,36%           

24.   BATUHAN          36,36%    

25.   AYSU                  30,56% 