Survivor All Star yarışmacılarının performans yüzdeleri nasıl? 2024 Survivor performans tablosu!

Ekranların sevilen programı Survivor bu yıl SMS’lerin kaldırılması ile performansların ön plana çıktığı bir yıl oluyor. Yarışmacılar kıyasıya mücadelelerini verip performanslarını yükseltmeye çalışıyorlar. Peki, Survivor yarışmacılarının performans yüzdeleri nasıl? Hangi yarışmacı kaçıncı sırada? İşte 2024 Survivor performans tablosu…

Survivor All Star yarışmacılarının başarı yüzdeleri

1. OGEDAY 76,56%

2. MAGİHAN 76,00%

3. SEDA 71,23%

4. POYRAZ 65,38%

5. MERVE 63,77%

6. Y.EMRE 63,49%

7. NEFİSE 63,24%

8. DAMLA 62,07%

9. FURKAN 54,00%

10. YAMAN 52,27%

11. ÖZGÜR 50,58%

12. HİLMİCEM 47,37%

13. YAMAN 47,27%

14. YASİN 46,81%

15. ALEYNA 46,30%

16. YAĞMUR 45,30%

17. BERNA 43,64%

18. SERCAN 43,33%

19. M.KEMAL 42,86%

20. GİZEM 41,38%

21. PINAR 37,74%

22. BOZ0K 36,73%

23. ATAKAN 36,36%

24. BATUHAN 36,36%

25. AYSU 30,56%