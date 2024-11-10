  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Taksim metro istasyonunda intihar girişimi
Takip Et

Taksim metro istasyonunda intihar girişimi

Taksim Metro İstasyonu intihar girişimi olduğu sebebiyle işletmeye kapatıldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Taksim metro istasyonunda intihar girişimi
Takip Et

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim İstasyonu, bir yolcunun intihar girişiminde bulunması nedeniyle işletmeye kapatılmıştır.

Ring seferleri yapılıyor

Seferler Yenikapı-Şişhane ve Osmanbey-Hacıosman istasyonları arasında normal işletme döngüsünde yapılmakta, Şişhane-Osmanbey arasında ise ring seferleri olarak yapılmaktadır." ifadesi kullanıldı.

İstanbul Havalimanı’nda saat 09.05İstanbul Havalimanı’nda saat 09.05İGA

 

Bakan Şimşek, geceliği 5 bin dolar olan villada mı kalacak? Bakanlıktan açıklama geldiBakan Şimşek, geceliği 5 bin dolar olan villada mı kalacak? Bakanlıktan açıklama geldiGündem

 

Gündem
TFF'den Atatürk'ü anma mesajı: İzinde yürümeye devam edeceğiz
TFF'den Atatürk'ü anma mesajı: İzinde yürümeye devam edeceğiz
Meteoroloji'den Doğu Akdeniz'e fırtına uyarısı
Meteoroloji'den Doğu Akdeniz'e fırtına uyarısı
İstanbul E-5’te saat 09.05’te Ata’ya saygı
İstanbul E-5’te saat 09.05’te Ata’ya saygı
Bakan Şimşek, geceliği 5 bin dolar olan villada mı kalacak? Bakanlıktan açıklama geldi
Şimşek, geceliği 5 bin dolar olan villada mı kalacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de
Sürücüler dikkat! Ankara'da bu yollar trafiğe kapatılabilir
Sürücüler dikkat! Ankara'da bu yollar trafiğe kapatılabilir