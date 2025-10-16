Tarih verildi! İstanbul dahil 7 ilde sirenler çalacak, deprem tatbikatı yapılacak

Marmara Bölgesi'nde bulunan yedi şehirde eş zamanlı deprem tatbikatı yapılacak.

İstanbul, Tekirdağ, Yalova, Bursa, Sakarya, Bilecik ve Kocaeli şehirlerinde gerçekleşecek eş zamanlı tatbikat, 26 Kasım Çarşamba günü yapılacak.

Tatbikatın amacı, vatandaşların deprem anında doğru davranmasını sağlamak ve kurumlar arasındaki koordinasyonu güçlendirmek.

45 saniye sürecek

Eş zamanlı tatbikat, 26 Kasım günü saat 11.30'da yapılacak.

NTV'de yer alan habere göre, seviye 4 düzeyinde gerçekleşecek tatbikatta, tüm kurumlarda 45 saniye boyunca "Çök-kapan-tutun" hareketi yapılacak.

Seviye 4 alarmı ne demek?

S1 yerel imkanların yeterli olduğu, S2 ise; bir ilde meydana gelen afet ve acil durumun büyüklüğü göz önüne alınarak, o ilin imkanları yetersiz kaldığı durumlarda destek illerin takviyesine ihtiyaç duyulduğu, S3 ulusal düzeyde desteğe ihtiyaç duyulduğu, S4 uluslararası desteğe ihtiyaç duyulduğu seviyedir.

26 Kasım'daki tatbikat S4 düzeyinde olası bir felakete ilişkin senaryo ile hayata geçecek.

Tatbikat öncesi koordinasyon toplantısı

İstanbul ve Tekirdağ'da, tatbikat öncesi koordinasyon toplantıları yapıldı. AFAD İl Müdürü Taha Yasin Çekiç tarafından yapılan sunumda, muhtemel bir deprem anında ve sonrasında yürütülmesi gereken çalışmalar hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı.