  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Tarih verildi! İstanbul dahil 7 ilde sirenler çalacak, deprem tatbikatı yapılacak
Takip Et

Tarih verildi! İstanbul dahil 7 ilde sirenler çalacak, deprem tatbikatı yapılacak

Marmara Bölgesi'ndeki İstanbul dahil 7 şehirde 7,5 büyüklüğünde deprem tatbikatı yapılacak. Tatbikat, 26 Kasım Çarşamba günü gerçekleşecek. Tatbikatta uluslararası yardım senaryosunu içeren seviye 4 alarmı verilecek.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Tarih verildi! İstanbul dahil 7 ilde sirenler çalacak, deprem tatbikatı yapılacak
Takip Et

Marmara Bölgesi'nde bulunan yedi şehirde eş zamanlı deprem tatbikatı yapılacak.

İstanbul, Tekirdağ, Yalova, Bursa, Sakarya, Bilecik ve Kocaeli şehirlerinde gerçekleşecek eş zamanlı tatbikat, 26 Kasım Çarşamba günü yapılacak.

Tatbikatın amacı, vatandaşların deprem anında doğru davranmasını sağlamak ve kurumlar arasındaki koordinasyonu güçlendirmek.

45 saniye sürecek

Eş zamanlı tatbikat, 26 Kasım günü saat 11.30'da yapılacak.

NTV'de yer alan habere göre, seviye 4 düzeyinde gerçekleşecek tatbikatta, tüm kurumlarda 45 saniye boyunca "Çök-kapan-tutun" hareketi yapılacak.

Seviye 4 alarmı ne demek?

S1 yerel imkanların yeterli olduğu, S2 ise; bir ilde meydana gelen afet ve acil durumun büyüklüğü göz önüne alınarak, o ilin imkanları yetersiz kaldığı durumlarda destek illerin takviyesine ihtiyaç duyulduğu, S3 ulusal düzeyde desteğe ihtiyaç duyulduğu, S4 uluslararası desteğe ihtiyaç duyulduğu seviyedir.

26 Kasım'daki tatbikat S4 düzeyinde olası bir felakete ilişkin senaryo ile hayata geçecek.

Tatbikat öncesi koordinasyon toplantısı

İstanbul ve Tekirdağ'da, tatbikat öncesi koordinasyon toplantıları yapıldı. AFAD İl Müdürü Taha Yasin Çekiç tarafından yapılan sunumda, muhtemel bir deprem anında ve sonrasında yürütülmesi gereken çalışmalar hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı.

Kandilli duyurdu: Akdeniz açıklarında 4.4 büyüklüğünde depremKandilli duyurdu: Akdeniz açıklarında 4.4 büyüklüğünde depremGündem
Benzine indirim gelecek: İşte 16 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine indirim gelecek: İşte 16 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
2025 Ekim otomotiv indirim kampanyaları: Hangi markada indirim var? Marka marka kampanya detayları2025 Ekim otomotiv indirim kampanyaları: Hangi markada indirim var? Marka marka kampanya detaylarıOtomotiv
40 yıllık cinayet, plastik bir pipet sayesinde çözüldü40 yıllık cinayet, plastik bir pipet sayesinde çözüldüDünya

 

Gündem
Türkiye'nin Filistin İnsani Yardımlar Koordinatörlüğü'ne Büyükelçi Mehmet Güllüoğlu atandı
Türkiye'nin Filistin İnsani Yardımlar Koordinatörlüğü'ne Büyükelçi Mehmet Güllüoğlu atandı
Türkiye'de havası temiz şehir kalmadı: Yıllık maliyet 138 milyar dolar!
Türkiye'de havası temiz şehir kalmadı: Yıllık maliyet 138 milyar dolar!
Türkiye'de vatandaşlar en fazla 182'yi aradı: En uzun görüşme 170 hattında yapıldı
Türkiye'de vatandaşlar en fazla 182'yi aradı: En uzun görüşme 170 hattında yapıldı
Milli Savunma Bakanı Güler NATO'da duyurdu: TSK, Gazze'de kurulacak görev gücünde yer almaya hazır
Bakan Güler: TSK, Gazze'de kurulacak görev gücünde yer almaya hazır
Sezgin Baran Korkmaz’ın da aralarında bulunduğu 7 kişiye "tefecilik ve kara para" operasyonu
Sezgin Baran Korkmaz hakkında gözaltı kararı
Bahçeli'nin "Alevi açılımı" AK Parti'de nasıl karşılandı?
Bahçeli'nin "Alevi açılımı" AK Parti'de nasıl karşılandı?
Kandilli duyurdu: Akdeniz açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem

Deprem Haberleri

Kandilli duyurdu: Akdeniz açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem
Bu konularda ilginizi çekebilir
deprem