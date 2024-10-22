“TBMM, ‘olay yargıya intikal etmiştir’ gerekçesiyle seyirci kalmasın”

CANAN SAKARYA / ANKARA

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, özel hastanelere ilişkin denetimlerin aralıksız devam ettiğini belirterek, özel sağlık kurumlarına ilişkin yapısal reformun Bakanlığın gündeminde olduğunu açıkladı. Sağlık Bakanlığı’nın nasıl bir reformu hayata geçireceği önümüzdeki günlerde takip edeceğiz.

Siyasetin yakın takibe aldığı ”Yeni doğan çetesi“ CHP Grup Başkanvekilleri Murat Emir, Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır’ın, TBMM Başkanlığı’na verdikleri araştırma önergesi ile Meclis gündemine taşındı. CHP, “Sağlık Bakanlığı, SGK ve diğer makamların özel sağlık kuruluşlarıyla ilgili denetim görevlerini ihmal ettiği ortadadır. TBMM, ‘olay yargıya intikal etmiştir’ gerekçesiyle bu skandala seyirci kalamaz” diyerek Meclisi göreve çağırdı. Bazı mensupları tutuklanıp, haklarında iddianame düzenlense de çetenin, yıllardır sürdürdüğü faaliyetleriyle ilgili yapılan çok sayıda ihbarın yıllarca dikkate alınmadığına dikkat çeken CHP, suça karışan hastanelerin büyük kısmının ruhsatlarının daha düne kadar iptal edilmemesi, eski Sağlık Bakanının bir hastanesinin de bu amaçla kullanılması ve mevcut Bakanın bu suçların işlendiği dönemde İstanbul Sağlık İl Müdürü olarak görev yapmasının skandalın siyasi ayağının olduğunu gösterdiğini kaydetti. Çetenin özel hastaneleri kullanarak işlediği suçun ortaya çıkarılamamasında Bakanlık, SGK ve diğer kurumların ihmali bulunduğuna vurgu yapılan önergede, “Para için yeni doğan bebekleri öldüren, Cumhuriyet Savcısını makamında ölümle tehdit edebilen, ihbarlara rağmen insanlık dışı faaliyetlerini yıllarca sürdüren çetenin, iddianameye yansımayan siyasi bağlantılarının ortaya çıkarılması gerekmektedir. İktidarın uyguladığı Sağlıkta Dönüşüm Projesinin sağlığı bir insan hakkı ve kamu hizmeti olmaktan çıkarıp ticari bir meta haline getirmesinin de bu tür vicdansızlıklara yol açtığı bilinmektedir. İktidarın sağlık politikasının da bu açıdan TBMM tarafından araştırılması gerekmektedir” denildi.