TBMM'de dokunulmazlık mesaisi! 700'ü aşkın dosya incelendi

Meclis Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu yaz döneminde mesaisine devam etti. Komisyon, 700'ü aşkın dokunulmaz dosyası incelendi.

Bu dosyaların büyük kısmı DEM parti milletvekillerine ait. Dokunulmazlığın kaldırılması istemiyle hazırlanan fezlekelerde, terör örgütü propagandası yapmak, teröre destek vermek, suçu ve suçluyu övmek suçları öne çıkıyor. Halkı kin ve düşmanlığı tahrik suçları da dosyalara giren iddialar arasında yer alıyor.

O dosyalarla ilgili yeni dönemde çalışmalar hızlanacak. Terör suçlarına öncelik verilmesi ve Meclis gündemine getirilmesi bekleniyor.

Süreç nasıl işliyor?

Fezlekelerin gündeme alınması halinde süreç başlıyor. Karma Komisyon hangi fezlekeye ait dosyayı değerlendireceğine karar veriyor.

Önce hazırlık komisyonu kuruluyor. İlgili dosya en geç 1 ay içinde incelenerek rapor kaleme alınıyor. Hazırlık Komisyonu, yasama dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar alırsa, dosya Karma Komisyon gündemine geliyor. Karma Komisyon benzer şekilde dosyayı görüşerek sonuçlandırıyor ve Genel Kurul'a havale ediyor.

Son oylama Genel Kurul'da

Dokunulmazlığın kaldırılması yönündeki Karma Komisyon raporları, doğrudan Genel Kurul gündemine giriyor. Genel Kurul, raporu kabul ederek dokunulmazlığın kaldırılmasını kararlaştırabileceği gibi, raporu reddederek yargılamanın dönem sonuna ertelenmesine de karar verebiliyor.