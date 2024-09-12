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ABD'de aylık üretici enflasyonu beklentileri aştı

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ağustosta aylık bazda yüzde 0,2 ile beklentilerin üzerinde, yıllık bazda ise yüzde 1,7 ile öngörülere paralel yükseldi.

Haber Merkezi
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ABD'de aylık üretici enflasyonu beklentileri aştı
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ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, ağustos ayı ÜFE verileri aylık bazda yüzde 0,2 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, yıllık bazda da yüzde 1,7 ile beklentilere paralel arttı.

Üretici fiyatları, temmuzda yıllık bazda yüzde 2,2, haziranda da yüzde 2,6 artmıştı. Temmuzda üretici enflasyonu piyasa beklentilerinin altında gelmişti. 

ABD'de TÜFE ağustos ayında yüzde 2,5'e geriledi

Enflasyon, ağustos ayında son üç yılın en düşük seviyesine gerileyerek yıllık yüzde 2,5, aylık bazda yüzde 0,2 olmuştu. 

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