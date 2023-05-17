TBMM'nin ilk kaptanı seçildi: Kaptan Vehbi Koç kimdir?

14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili seçimlerinde AK Parti’den Trabzon Milletvekili olarak seçilen Uzak yol gemi kaptanı Vehbi Koç, Meclis'te görev yapacak ilk kaptan milletvekili olarak tarihe geçti.



Karadeniz’in önemli liman kenti Trabzon’dan milletvekili seçilerek meclise giren kaptan Vehbi Koç'un, yalnızca Trabzon’daki değil Türkiye’deki denizcilik faaliyetlerine öncülük ederek sektörün gelişmesine önemli katkılar sağlaması bekleniyor.



Türkiye’deki denizcilik faaliyetlerinin gelişmesi için elinden gelen her şeyi yapacağını ifade eden Milletvekili Vehbi Koç “Türkiye’de denizcilik faaliyetleri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde son 20 yılda önemli bir ivme yakalayarak bu günlere geldi. Bizzat sektörün içinde olan biri olarak süreci yakından takip ederken nasıl daha iyi olunabilir düşüncesiyle yeni ve geliştirici projeler geliştirdim. Milletvekili olarak meclisteki görev sürecimiz boyunca vatandaşlarımızın ve tüm sektörlerimizin beklentilerini karşılamaya çalışırken, mesleğimiz gereği içinde olduğumuz denizcilik faaliyetlerinin de daha fazla gelişmesi için üzerimize düşen sorumluluğun gereğini yerine getireceğiz” ifadelerini kullandı.



Mesleği gereği her türlü zorlukla başa çıkma yeteneğini vatandaşlarına hizmet noktasında da kullanacağını vurgulayan Vehbi Koç “Az konuşup çok iş üretme prensibiyle hareket edeceğiz. Şu an önümüzde 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçimi var. Gece gündüz demeden çalışarak inşallah liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı tarihi bir zaferle yeniden Cumhurbaşkanı seçerek Türkiye Yüzyılını başlatacağız. Yeni yüzyılda Türkiye her alanda yeniden atılım yaparak dünyaya yön veren bir ülke olarak yeni asra mührümüzü vuracağız” dedi.

Kaptan Vehbi Koç kimdir?

İlk ve orta öğrenimini Trabzon'da tamamladı.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Güverte Bölümü'nden 1982 yılında mezun oldu. Uzun yıllar denizcilik sektöründe armatörlük, brokerlik, deniz ticareti, gemi inşaatı ve alım-satımı gibi alanlarda çalıştı. 2004 yılında AK Partiye katıldı.

2004-2007 yılları arasında AK Parti İl Genel Meclis Üyeliği görevini yaptı. AK Parti'de Sanayi ve Ticaret Komisyonu Başkanlığı görevinde bulundu. Piri Reis Denizcilik Vakfı'nı kurdu, başkanlığını yürüttü.