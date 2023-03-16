TDT Zirvesi bildirisinde Türkiye ile dayanışma vurgusu

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Olağanüstü Zirve Toplantısı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirvenin kapanışında konuştu.

Liderlerin zirvedeki kıymetli görüş ve değerlendirmelerinin gelecek döneme ışık tutacağına işaret eden Erdoğan, teşkilatın önceliklerinin ilerletilmesi ve somut projelerin hayata geçirilmesi için çalışmaları kararlılıkla sürdüreceklerini söyledi.

Aile meclisinin görünürlüğünü, uluslararası itibarını ve bütünleşmeye katkısını ileri seviyelere taşımak için gayrete devam edeceklerini vurgulayan Erdoğan, kardeşlik hukukunun tezahürü bu zirveye vesile olan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e ve Dönem Başkanı Özbekistan'a teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Deprem felaketinin açtığı yaraları sarmakta olduğumuz bu zorlu süreci, dayanışma ve işbirliği içinde atlatacağımıza inanıyorum. Bugünkü istişarelerimizin, Türk dünyasının afetlere hazırlık seviyesini artırması ve bu alanda işbirliğini güçlendirmesi bakımından faydalı olacağından eminim. Türk dünyası olarak birliğimiz gücümüzdür. Bu vesileyle sizleri bir kez daha saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Katılımınız ve katkılarınız, bizleri bahtiyar eyledi."

Zirvenin ardından liderler tarafından, Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi Ankara Bildirisi imzalandı. Daha sonra liderler, düzenlenen resmi yemeğe katıldı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Dönem Başkanı Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile gözlemci ülkeleri temsilen KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve Türkmenistan Milli Konseyi Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov'un da katıldığı zirvede sonuç bildirisi yayımlandı.

Bildiride, "TDT Devlet Başkanları, depremlerin ardından toparlanma ve yeniden inşa çabalarında Türkiye ile dayanışma içinde olduklarını ifade ettiler." denildi.