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Teğmenlerin kılıçlı yemini! Ömer Çelik: Hakaret asla kabul edilemez

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diyerek kılıç çekip yemin eden teğmenlerle ilgili yaptığı açıklamada "Silahlı Kuvvetlerin bu genç mensupları üzerinden bir vesayet üretmeye çalışanların da, Silahlı Kuvvetlerin bu genç mensuplarına hakaret edenlerin de yaptıkları asla kabul edilecek bir şey değildir." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
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Teğmenlerin kılıçlı yemini! Ömer Çelik: Hakaret asla kabul edilemez
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya platformu X üzerinden bir mesaj paylaştı. Teğmenlerin yemin töreniyle ilgili hükümete hassasiyetlerini hatırlatan vatandaşların uyarılarını saygıdeğer bulduklarını belirten Çelik, teğmenler üzerinden vesayet üretmeye çalışanların yaptıklarının da asla kabul edilemez olduğunu belirtti.

Çelik şunları ifade etti:

"'Acaba eski Türkiye’deki hareketlilikler mi oluyor’ diyerek demokratik uyarıda bulunan, meşru hükümete ve siyaset zeminine dönük hassasiyetleri hatırlatan vatandaşlarımızın yaptığı uyarılar saygıdeğerdir.

Kuşkusuz burada bu çocukların sevincine iyi niyetle katılan vatandaşlarımızın bu sevince katılmaları da saygıdeğerdir.

Onun dışında Silahlı Kuvvetlerin bu genç mensupları üzerinden bir vesayet üretmeye çalışanların da, Silahlı Kuvvetlerin bu genç mensuplarına hakaret edenlerin de yaptıkları asla kabul edilecek bir şey değildir.

"Her türlü vesayete karşı koymak noktasında ilk günkü kararlılığımız neyse bugün daha fazla kararlıyız"

Bir sıkıntı varsa demokratik denetim mekanizmaları işletilmektedir. Demokrasimizi, milli iradeyi korumak ve her türlü vesayete karşı koymak noktasında ilk günkü kararlılığımız neyse bugün daha fazla kararlıyız."

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