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TESK Genel Başkanı Palandöken'den 23 Nisan mesajı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yazılı bir mesaj yayınladı.

Haber Merkezi
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TESK Genel Başkanı Palandöken'den 23 Nisan mesajı
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Dünya çocuklarına armağan edilmiş tek bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yazılı bir mesaj yayınlayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "23 Nisan 1920, milletimizin bağımsızlık mücadelesinin simgesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışıyla birlikte milli iradenin hâkim olduğu bir dönüm noktasıdır. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu anlamlı günü sadece milletimize değil, tüm dünya çocuklarına bayram olarak armağan etmiştir.

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum"

23 Nisan, çocuklarımıza duyulan sevgi ve güvenin en güçlü ifadesidir. Çocuklarımız, Cumhuriyetimizin teminatı, yarının güçlü Türkiye'sinin inşa edicileridir. Onları en iyi şekilde yetiştirerek, daha aydınlık bir gelecek için hep birlikte çalışmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle, sevgili çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105. yıl dönümünü kutluyorum" dedi.

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