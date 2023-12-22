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THY, İstanbul'dan kalkış varışlı 41 seferini iptal etti

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın için planlanan 41 seferin iptal edildiğini duyurdu.

Haber Merkezi
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THY, İstanbul'dan kalkış varışlı 41 seferini iptal etti
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THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "23 Aralık'ta Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) kararı uyarınca, İstanbul Havalimanı kalkışlı/varışlı toplam 41 seferimiz hava muhalefeti nedeniyle iptal olmuştur." ifadelerini kullandı.

Üstün, uçuşlarla ilgili güncel bilgiye "https://www.turkishairlines.com/tr-int/ucak-bileti/ucus-durumu/" linkinden ulaşılabileceğini kaydetti.

Uçuşlar giderek normale dönüyor

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Uçuşlar giderek normale dönüyor
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