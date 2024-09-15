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THY kabin ekibine hakaret eden yolcu kara listeye alındı

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, dün İstanbul - Londra seferi öncesi kabin ekibine hakaret eden yolcu hakkında hukuki sürecin başlatıldığını açıkladı.

Haber Merkezi
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THY kabin ekibine hakaret eden yolcu kara listeye alındı
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Resmî Sosyal medya hesabından açıklama yapan Üstün, "14.09.2024 tarihli TK1983 İstanbul-Londra seferinde kabin ekibi ve yolcularımıza karşı agresif tavırlar sergileyen ve sözlü hakarette bulunan yolcu uçaktan polis eşliğinde indirilmiştir. Uçağımıza maddi zarar veren B.G. isimli yolcu hakkında hukuki süreç başlatılmış olup, kural dışı yolcu listesine (kara liste) eklenmiştir." duyurusunda bulundu.

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