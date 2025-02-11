Eylem Tok ve Timur Cihantimur hakkında karar: Türkiye'ye iade edilecek

İstanbul'da ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan Timur Cihantimur’un ABD'de Türkiye'ye iadesine ilişkin yargılandığı dava sonuçlandı.

Mahkeme Timur Cihantimur ve annesi Eylem Tok'un Türkiye'ye iade edilmesine karar verdi.

Boston'da görülen davanın hakimi Donald Cabell, kararının onay için ABD Dışişleri Bakanlığı'na gönderileceğini açıkladı.

"Anne Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur iade edilecek"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İstanbul Eyüpsultan'da meydana gelen ölümlü ve yaralamalı trafik kazasının ardından başlatılan adli soruşturma sonrasında ülkemiz dışına çıkarak Amerika Birleşik Devletleri'ne giden ve iade talebimiz kapsamında ABD'de yakalanarak gözaltına alınan ve tutuklanan şüpheliler Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un Massachusetts Bölge Mahkemesi tarafından ülkemize iadelerine karar verilmiştir. Adaletin tecellisi için şüphelilerin ABD'den ülkemize iadeleri hakkında gerekli girişimlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Timur Cihantimur, 2021 yılında İstanbul'da ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olmuş, Cihantimur'un annesi Eylem Tok, oğlunu Mısır'a oradan da ABD'ye kaçırmıştı.

Türkiye, bu durum üzerine Cihantimur'un iadesi için hukuki süreci başlatmış, Eylem Tok ve oğlu ABD'de gözaltına alınmıştı.

Mahkeme, Türkiye’ye iadesine ilişkin davada tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteleyerek iade sürecini geciktirmiş oldu.