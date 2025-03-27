TMSF lüks araçları satışa çıkarmıştı! Dilan-Engin Polat cephesinden ilk açıklama

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Dilan Polat ve Engin Polat’ın şirketlerine ait lüks araçları satışa çıkardı.

Dilan ve Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul Otomotiv Anonim Şirketinin mülkiyetinde bulunan araçlar açık ihale yöntemiyle satılacağı duyuruldu, araç listesi de paylaşıldı.

Polat ailesinin avukatından açıklama geldi

Polat ailesinin ve şirketlerinin avukatı Sevinç Horoz ise, satış kararına bir yazılı açıklama ile tepki gösterdi.

Açıklamada kanun hükümlerine aykırı bir şekilde atanan kayyımın şimdi de “telafisi imkansız zararlar doğuracak” bir hamle daha yaptığını belirten Avukat Sevinç Horoz, “11 Temmuz 2024 tarihli Masak raporunda Dilan Polat'ın bir suç teşkil eden eyleminin bulunmadığı tespit edilmesine rağmen kendisine yönelik uygulanan yaptırımlar Anayasa tarafından güvence altına alınan İnsan Hakları ile de Evrensel İnsan Hakları ile de bağdaşmamaktadır” dedi.

"Şirketle ilgili hiçbir soruşturma yokken…"

19 Kasım 2024 tarihinde İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi’ne, şirketler üstündeki TMSF kayyımlığının kaldırılması için dilekçe verdiklerini hatırlatan Avukat Horoz, satışa çıkarılan araçların bağlı bulunduğu Milda Gayrimenkul Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin üstünde vergi soruşturması dahil olmak üzere hiçbir suçlama olmadığının da altını çizerek, “Şirket ile ilgili hiçbir soruşturma yokken hangi gerekçe ile TMSF Başkanlığı şirket araçlarının satışına karar vermiş ve satış ilanı yayınlamıştır, bu izaha muhtaç bir husustur” ifadelerini kullandı.

‘Haklı ve ivedi bir gerekçe yok’

TMSF yetkilerinin de kanun hükümlerine aykırı şekilde kayyım olarak atandıklarını açıkça söylediklerini belirten Sevinç Horoz, “Haklı ve ivedi bir satış gerekçesi bulunmadan geçici olarak atandıkları ve kanuna aykırı bir atama olduğunu kabul ve beyan ettikleri halde böyle bir satış kararı verilmesinin hukuka uygun olduğunu düşünmüyoruz” açıklamasını yaptı.

‘Tüm yasal haklarımızı kullanacağız’

Dilan-Engin Polat çiftinin 11 Temmuz 2024 tarihli MASAK raporunda da “suç teşkil eden hiçbir faaliyeti bulunmadığı” tespit edilmişken “alınan satış kararının hukuka uygun olmadığını” belirten Avukat Sevinç Horoz, açıklamasını “Bu satış ilanı ile ilgili tüm gerekli araştırmalarımızı yapacağımızı ve akabinde tüm yasal haklarımızı kullanacağımızı kamuoyuna bildiririz” dedi.

Polat ailesinin avukatından gelen ve “kamuoyunun bilgisine” başlığını taşıyan açıklama şu şekilde:

“TMSF Başkanlığı tarafından; müvekkillerimiz Engin Polat ve Dilan Polat'a ait şirketlere “kanun hükümlerine aykırı olarak atandıkları” gerekçesiyle 19 Kasım 2024 tarihli İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesine “kayyımlığın kaldırılmasına karar verilmesi” talepli dilekçe sunulmuştur. Ekte işbu TMSF tarafından sunulan dilekçenin sonuç kısmını sizlerle paylaşıyoruz.

Milda Gayrimenkul Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile ilgili hiçbir vergi soruşturması dahi yokken hangi gerekçe ile TMSF Başkanlığı şirket araçlarının satışına karar vermiş ve satış ilanı yayınlamıştır, bu izaha muhtaç bir husustur.

Açıkça kanunun hükümlerine aykırı şekilde kayyım olarak atandıklarını TMSF olarak bizzat “kabul ve beyan ettikleri” bir şirketin araçlarını hangi gerekçe ile satma kararı almışlardır?

11 Temmuz 2024 tarihli Masak raporunda “suç teşkil eden hiçbir faaliyeti bulunmadığı” belirtilmişken, Milda Gayrimenkul Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin araçlarının satışı hususunda alınan kararın gerekçesinin de kamuoyu ile paylaşılması gerekmektedir.

Hiçbir vergi soruşturması bulunmayan işbu şirketin mal varlıklarına ilişkin telafisi imkansız zararlara sebebiyet verilmemesi adına gönderdiğimiz ihtarlar da sonuçsuz kalmış ve dikkate alınmamıştır. Haklı ve ivedi bir satış gerekçesi bulunmadan geçici olarak atandıkları ve kanuna aykırı bir atama olduğunu kabul ve beyan ettikleri halde böyle bir satış kararı verilmesinin hukuka uygun olduğunu düşünmüyoruz.

11 Temmuz 2024 tarihli Masak raporunda Dilan Polat'ın bir suç teşkil eden eyleminin bulunmadığı tespit edilmesine rağmen kendisine yönelik uygulanan yaptırımlar Anayasa tarafından güvence altına alınan İnsan Hakları ile de Evrensel İnsan Hakları ile de bağdaşmamaktadır.

Bu satış ilanı ile ilgili tüm gerekli araştırmalarımızı yapacağımızı ve akabinde tüm yasal haklarımızı kullanacağımızı kamuoyuna bildiririz.”