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TMSF'den 'yabancı yatırımcı' iddiasına yalanlama

TMSF'den, "TMSF'nin kayyım olarak görevlendirildiği Burj Al Babas Projesi'ni tamamlamak için ABD'li yatırımcılarla görüşüldüğü iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır." açıklaması yapıldı.

Haber Merkezi
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TMSF'den 'yabancı yatırımcı' iddiasına yalanlama
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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kayyım olarak görevlendirildiği Burj Al Babas Projesi'ni tamamlamak için ABD'li yatırımcılarla görüşüldüğü iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

"TMSF'nin kayyım olarak görevlendirildiği Burj Al Babas Projesi'ni tamamlamak için ABD'li yatırımcılarla görüşüldüğü" iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtilen yazılı açıklamada, basın yayın organlarında yer alan haberlerin aksine, ABD merkezli Nova Grup Holding ile şirkette yetkili olan kayyım temsilcileri arasında herhangi bir görüşmenin olmadığı vurgulandı.

Açıklamada, bu süreçte spekülatif haberlere itibar edilmemesi gerektiği ifade edilerek, yarım kalan projenin tamamlanmasıyla ilgili yeni gelişmeler oldukça bilgilendirilmelerin yapılacağı duyuruldu.

TMSF, Burj Al Babas Projesi'nin sahibi olan şirket ve şirket ortaklarıyla bağlantılı 17 şirket hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, Gaziosmanpaşa Sulh Ceza Hakimliği'nin kararı ile verilen kayyımlık görevine devam ediyor.

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