TOGG, Çinli dev şirketle üretim için görüşüyor

Reuters'e konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya, Çinli Guangzhou Automobile Group'un (GAC) birlikte elektrikli otomotiv üretimi yapılması konusunda TOGG ile görüşmeler gerçekleştirdiklerini ve bu kapsamda temmuz ayında TOGG'a ziyaret gerçekleştireceklerini söyledi.

Birçok markaya üretim yapıyor

Çin merkezli bir otomotiv şirketi Guangzhou Automobile Group, 1955 yılında kuruldu ve ağırlıklı olarak otomobil ve otobüs üretimi gerçekleştiriyor. GAC Group, Trumpchi, Aion, Hycan gibi kendi markası altında ve GAC-Toyota, GAC-Honda, GAC-FCA (Jeep) ve GAC-Mitsubishi gibi yabancı markalı ortak girişimler altında araçlar üretiyor ve satıyor. Ayrıca, Aion ve Hycan gibi özel EV markaları da dahil olmak üzere elektrikli araçlar da üretiyor. GAC Group, 2021 yılı itibarı ile 2 milyon 144 bin satış ile Çin'in beşinci büyük otomobil üreticisi.