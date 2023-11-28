Torba kanun teklifine tepki: Meclis'in yetkileri Cumhurbaşkanına devrediliyor

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, ekonomi alanında düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.

CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, 80 maddelik torba kanun teklifiyle ilgili komisyonda görüşmeler başlarken usul üzerine söz alarak şunları söyledi:

"Torba kanun formatında bunları görüşmeyelim diye konuşmuştuk, bu verimli bir görüşme sistematiği değil. Birbiri ile ilgisi olmayan bir takım koruların illa içinde mali hükümler içeriyor diye Plan ve Bütçe Komisyonu'na gelmesinin bir anlamı yok. Burada denizcilik var, ilçe seçim kurulları var... Böyle bir görüşme verimli bir görüşme değil. Baktığımız zaman Cumhurbaşkanına verilen yetkiler artırılıyor. Kanunla 2023 sonunda bitecek düzenlemeler 2028'e uzatılmış. 5 yıl artırmışsınız, 5 yıl sonrası için Cumhurbaşkanı yetkisi artırılıyor. Anayasaya göre böyle bir yetkisi yok. Parlamentonun var olan yetkileri Cumhurbaşkanına devrediliyor. Bu torba kanunun adını isterseniz şöyle koyalım, Cumhurbaşkanına Verilen Yetkilerin Artırılması Hakkında Teklif Edilen Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun diyelim. Bu anayasaya aykırı, düzeltilmesini talep ediyoruz. Meclis'in var olan yetkilerini Meclis kullansın. Anayasada karşılığı yok, anayasanın hangi maddesinde varsa söyleyin konuşalım bunu. Buradaki yetkiler yarın tartışmalı olur, buradan AYM'ye gider ve AYM'den döner. Böyle verimsiz bir çalışma sistematiği olmaz. Cumhurbaşkanının Anayasa 73'te kendisine tanınan yetkileri var bunlar anayasa uygun, onun dışındakiler anaysaya değildir." (ANKA)