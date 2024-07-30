Tuğrul Türkeş'ten MHP'ye sert yanıt: 30 yıldır soyadımın ekmeğini yiyorlar

AK Parti Ankara Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Delegasyonu Başkanı Tuğrul Türkeş'in, Osman Kavala ve Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada tutuklu bulunanları görme talebini açıklamasının ardından başlayan tartışmalar sürüyor.

Gazeteci İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtlayan Türkeş yıllar sonra ilk kez MHP'yi hedef aldı. Buket Güler'in Haber Masası programına konuk olan Saymaz Türkeş'in MHP ile gerilimine yönelik "Çok merak ediyorum, neden hakaret etmeden düzgün bir tartışmanın tarafı olamıyorlar. Bunca hakarete ne gerek var, onu anlamıyorum" dediğini aktardı.

"Hukuksuz şekilde beni MHP'den ihraç ettiler"

Tartışmaların hakaret boyutuna ulaşmasının sebebini soran Saymaz'a Türkeş "2015 yılında anayasal görev olan seçim hükümetine girdiğim için hukuksuz şekilde beni MHP'den ihraç ettiler. Seçim sonrası AK Partide yer alınca bununla ilgilide hakaret ettiler. Hem ihraç ettikleri ve partilerinde bulunmasını arzu etmedikleri bir şahsın başka bir partideki faaliyeti onları niye bu kadar ilgilendiriyor? Niye bu kadar rahatsız ediyor bunu anlamak mümkün değil" cevabını verdi.

"30 yıldır soyadımın ekmeğini yiyiyorlar"

Saymaz'ın "Size yönelik böyle bir üsluba başvurulmasının sebebi soy isminiz olabilir mi? Alparslan Türkeş'in oğlu olmanız mı" sorusuna da yanıt veren Türkeş şu ifadeleri kullandı:

"Soy ismim onları niye rahatsız etsin ki? Onlar ondan geçiniyorlar. 30 yıldır soy ismimden ekmek yiyor hepsi. Sonrada Türkgün gazetesinde Türkeş'in çocuklarına saldırıyorlar. 30 yıldır mirasını yedikleri Türkeş'in kendi çocuklarını yetiştiremediğini her fırsatta ifade ediyor. Bunu kabul etmem mümkün değil de bir an için doğru kabul etsek kendi evindeki çocuğu yetiştirememiş Türkeş'in dağdaki çobanı nasıl adam ettiğini iddia ediyorlar o zaman?"