TÜİK başkan yardımcılarının asaleten atamaları yapıldı

TÜİK başkan yardımcıklarında vekaleten görevini yürütmekte olan Furkan Metin, Serdar Öz ve Aydın Keskin Kadıoğlu'nun başkan yardımcılıklarına asalaten atamaları yapıldı.

Bu arada TÜİK'ten yapılan açıklamada, bazı basın, yayın organları ve sosyal medya hesaplarındaki TÜİK Başkan Yardımcılıklarına yeni atamalar yapıldığına yönelik yanlış bilgiler içeren haber ve paylaşımlara ilişkin açıklama yapılmasının gerekli görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "23 Şubat 2023 tarihli ve 32113 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı gereği Kurumumuzun Başkan Yardımcılığında vekâleten görevini yürütmekte olan 3 Başkan Yardımcısının asaleten atamaları yapılmıştır. Yeni bir atama ya da görev değişikliği söz konusu değildir." denildi.