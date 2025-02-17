Tulum peyniri diye bakın ne satmışlar! Ünlü peynir firmasına yarım milyonluk ceza kesildi

Tarım ve Orman Bakanlığı, tarafından yapılan denetimde, Yöre Süt Ürünleri firmasının 'Peynirci Baba' olarak bilinen internet sitesinde "Yöre Sürmene Tulum Peyniri" olarak tanıtılan ürünün "Sürmene Tipi Eritme Peyniri" olduğu ortaya çıktı.

Tanıtım 'yanıltıcı' bulundu

Reklam Kurulu tarafından yapılan değerlendirmede, ürünün doğru şekilde tanıtılmaması nedeniyle yanıltıcı olduğu ifade edildi. İnceleme sonucunda ürünün "eritme peyniri" yerine "tulum peyniri" olarak tanıtılmasının ilgili kanunlara aykırı olduğu kabul edildi.

Firmaya idari para cezası

Firma hakkında tüketicileri yanıltıcı ve aldatıcı reklam yaptığı gerekçesiyle 550 bin 059 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi. Ayrıca ilgili reklamların da durdurulmasına hükmedildi.