Tuncer Bakırhan: "Barışa var mısınız? Biz varız, Öcalan var"

DEM Parti İstanbul Örgütü, 3’üncü Olağan Kongresi’ni Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi’nde gerçekleştirdi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, kongrede konuştu. Yeni çözüm sürecine dair konuşan Bakırhan, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın tarihi bir çağrı yapacağına dikkat çekti.

"Barışa var mısınız?"

“Barışa var mısınız?” diye soran Bakırhan, “Hem Türkiye’de hem Suriye’de hem Ortadoğu’da. Biz varız, Sayın Öcalan var, DEM Parti var, HDK var, Kürt var, Alevi var, emekçi var” dedi.

Öcalan’ın tarihi bir çağrı yapacağını söyleyen Bakırhan, şöyle konuştu:

“Sayın Öcalan’ın çağrısıyla birlikte, bu ‘beka’ dedikleri, sığındıkları liman da ortadan kalkacak. Sayın Öcalan çağrı yaptıktan sonra ülkede demokrasi konuşulacak. Bu tarihi çağrı yapıldıktan sonra ev ev, sokak sokak, mahalle mahalle gezeceğiz, kendimizi anlatacağız. Bizler, demokrasi, özgürlük, alın terimizin hakkını istiyoruz.”

"Öcalan çağrı yaptıktan sonra Türkiye'de demokrasi, özgürlükler konuşulacak. Kimin yanında olduğu, kimin karşısında olduğu açığa çıkacak. Kimin yalan söylediği, kimin gerçekten inandığı ortaya çıkacak. Saatler artık Kürt barışına ve demokratik Türkiye'ye kuruludur."

“Biz varız, siz de var mısınız?”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenen Bakırhan, “Sayın Erdoğan, kongre konuşmasında demokrasi mesajı verdi. Bu mesajı önemsiyoruz. Biz de demokrasi ve hukuku geliştirme mücadelesi veriyoruz. Samimiyseniz buyurun, biz buradayız. Önümüzdeki dönemi demokratik, uzlaşıcı, özgür siyaset ve evrensel hukuk ekseninde gelin birlikte inşa edelim. Biz varız, siz de var mısınız?” diye sordu.