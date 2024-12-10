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TÜPRAŞ'ta yangın çıktı! İlk açıklama geldi

Türkiye Petrol Rafinerileri (TÜPRAŞ) İzmit Rafinerisinde yangın çıktı. Yangın kontrol altına alınırken TÜPRAŞ'tan yapılan açıklamada "Bir ünitemizde bir alevlenme meydana gelmiş, ekiplerimiz hızlıca müdahale ederek kontrol altına almıştır" denildi.

Haber Merkezi
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TÜPRAŞ'ta yangın çıktı! İlk açıklama geldi
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TÜPRAŞ’ın İzmit Rafinerisinde yangın çıktı. Yangın kontrol altına alınırken TÜPRAŞ yangın ile ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada "Bir ünitemizde bir alevlenme meydana gelmiş, ekiplerimiz hızlıca müdahale ederek kontrol altına almıştır" denildi.

Yangına teknik emniyet ekipleri müdahale etti

Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş'den (TÜPRAŞ) yapılan açıklamada, İzmit Rafinerisinde bir ünitede alevlenme meydana geldiği, rafinerinin teknik emniyet ekiplerinin hızlıca olaya müdahale ederek alevlenmeyi kontrol altına aldığı belirtildi. 

“Operasyonel süreçlerimize normal şekilde devam ediyor”

TÜPRAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada, "İzmit Rafinerimizde saat 15.40 civarında Plant 147 Ünitemizde bir alevlenme meydana gelmiş, rafineri teknik emniyet ekiplerimiz hızlıca olaya müdahale ederek kontrol altına almıştır. Olaydan etkilenen çalışma arkadaşımız bulunmamaktadır. Rafinerimizin diğer bölümlerinde operasyonel süreçlerimize normal bir şekilde devam edilmektedir" denildi.

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