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İstanbul'da AVM yangını

İstanbul Ümraniye'de bir alışveriş merkezinde yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınırken olayda yaralanan ya da dumandan etkilenen olmadı.

Haber Merkezi
İHA
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İstanbul'da AVM yangını
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Ümraniye Alemdağ Caddesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinin çatı katında bulunan havalandırma motorları sebebi henüz belirlenemeyen bir sebeple yanmaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Önlem amaçlı olarak UMKE ekipleri de olay yerine gitti.

Yangına dışarıdan merdivenli araçla müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına aldı.

Yangın esnasında alışveriş merkezinin otoparkına girişler kapatıldı.

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