Turan ve Aras'a yurt dışı yasağı! Özgür Özel'den ilk tepki

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras 'ın gözaltına alınması ve haklarında verilen yurt dışı çıkış yasağına tepki gösterdi.

"Yurt dışı yasağı kararı demokrasi ve hukuk ortamının nasıl çürütüldüğünün yeni bir göstergesi olmuştur"

Özel, sosyal medya hesabından "Tayyip Erdoğan’ın sabah hedef aldığı TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ile Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras’ın önce polis nezaretinde ifadeye götürülmesi ardından haklarında yurt dışı yasağı ve adli kontrol kararı verilmesi demokrasi ve hukuk ortamının nasıl çürütüldüğünün yeni bir göstergesi olmuştur." ifadelerine yer verdi.

"Türkiye bu baskıya, bu kötülüğe susmayacak"

Sözlerini sürdüren Özel "'Ekonomi çok iyi', 'İktidarın yargısına helal olsun' deseler ayakta alkışlayacakları iş insanlarına, sadece eleştirdikleri için bu muamele reva görülmektedir. İktidar açıkça, 'beni eleştiren, sesini çıkaran yanar' diyerek tüm toplumu tehdit etmektedir. Ne yaparsanız yapın, bu ülkede derdi çekenler, derdini anlatacak. İş insanı da sanatçı da gazeteci de siyasetçi de konuşacak. Türkiye bu baskıya, bu kötülüğe susmayacak!" dedi.