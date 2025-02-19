Muhalefetten TÜSİAD soruşturmasına tepki: Bu sözlerin hangisi yanlış?

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’ne (TÜSİAD) yönelik başlatılan yargıyı etkileme soruşturmasında bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, TÜSİAD Başkanı Orhan Turan hakkında da soruşturma başlattı. Turan’a genel kuruldaki sözleri nedeniyle yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçlaması yöneltildi. Turan ve hakkında aynı suçlamalarla daha önce soruşturma başlatılan Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ömer Aras, polis eşliğinde ifadeye götürüldü.

Turan ve Aras'a başlatılan soruşturmalara ve polis eşliğinde ifadeye götürülmelerine muhalefet partilerinden tepkiler geldi. CHP, İYİ Parti, DEM Parti, Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekilleri TBMM'de açıklama yaparak tepki gösterdi.

Günaydın: Bu sözlerin hangisi yanlış?

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın: Bu sözlerin hangisi yanlış? Bu sözlerin hepsini biz burada aylardır, yıllardır tekrar ediyoruz. Eğer siz her konuşanın kapısına polis yollarsanız, araçsallaşmış yargı üzerinden etki altına almaya çalışırsanız bu memleketi bastırıp susturamayacağınızı bileceksiniz. TÜSİAD yıllarca sizi akladı ama şimdi gecikmiş bir doğru sözü söylüyor diye TÜSİAD'a dahi gözaltı yapmaktan çekinmiyorsunuz. Bu yalnızca sizin daha da bataklığa batmanıza neden olur. Türkiye için olumlu bir geleceği buradan kurmak mümkün değildir

Kavuncu: Tutukladığınız insanlarla ilgili ‘Vesayet’ demek dünyanın en akıl almaz ifadesidir

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu: AK Parti Grup Başkanvekili, ‘Konuşan Türkiye, biz herkesi konuşturuyoruz’ diyordu peşine düşen haber de bu. Bu artık anlatılabilir, anlaşılabilir değil. Şu metil alkolün engellenmesiyle ilgili göstereceğiniz çabayı özgürlükler konusunda gösterin. Bundan sonra da nasıl vesayetten bahsediyorsunuz? TÜSİAD’ı vesayetçilikle hangi akla hizmet savunabiliyorsunuz? Sizden büyük artık bu ülkede vesayet mi var? Belediye başkanı tutuklanır, kürsüde konuşurken gözaltı kararı çıkar, işadamları derneği başkanı tutuklanır, muhalif bir televizyon kanalının genel yayın yönetmeni tutuklanır... Sonra da tutukladığınız insanlarla ilgili ‘Vesayet’ demek dünyanın en akıl almaz ifadesidir.

Temelli: Canlısı geldi, işte size delil

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli: TÜSİAD YİK Başkanı ile TÜSİAD Başkanı resen başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmış, soruşturmayı başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı. Biraz önce Yeni Yol Partisi’nin grup önerisinde yargıyı konuşurken hatibimiz kürsüdeyken, hatibimize talimatlı yargı konusunda ‘Delil göster’ diye laf atılıyordu. Canlısı geldi, işte size delil. Çünkü Cumhurbaşkanı, grup toplantısında bu konuya değindi, talimatı verdi. Zaten bu talimatın en elverişli adresi olan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da talimatı yerine getiriyor

Özdağ: Bir eleştiride bulundukları zaman tahammül etmeyecek miyiz?

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ: Bu apaçık bir delil. Adalet Bakanı bir konuşma yaptı ve TÜSİAD Başkanı’yla ilgili olarak, ‘Hadlerini aşıyorlar’ ifadesini kullandı. Sonra da Sayın Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı aynı şekilde konuştu. Bu yargı korkuyor zaten. Ya korkuyorlar veyahut bu kişiler buralara gelirken bu zihniyetin ürünleri olarak buralara geliyor. O nedenle bu yargı üzerindeki korkuyu kaldırmamız, liyakat ve ehliyeti getirmemiz lazım. Yargı, ‘Keser döner sap döner, gün gelir hesap döner’ noktasına gelir. Geçmişte yaşadınız bunları. Özellikle 28 Şubat döneminde ben de yaşadım. Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Adalet Bakanı lütfen ihsası reyde bulunmayın. Türkiye’deki istihdamın yüzde 80’ini sağlıyor bu insanlar. Türkiye’nin insanları bunlar. Bir eleştiride bulundukları zaman tahammül etmeyecek miyiz? Türkiye’deki adaletten bahsetmişler, adaletsizliklere, yargı üzerindeki baskılara değinmişler. Yok mu yargı üzerinde baskı?