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TÜSİAD soruşturmasıyla borsa yönünü aşağı çevirdi

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan hakkında başlatılan soruşturma ve Turan ile TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras'ın adliyeye sevk edilmesiyle Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,31 düşüşle 9.786,60 puandan tamamladı.

Haber Merkezi
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TÜSİAD soruşturmasıyla borsa yönünü aşağı çevirdi
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,12 değer kazanarak 9.928,68 puana çıkmıştı. BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 11,79 puan ve yüzde 0,12 artışla 9.928,68 puana yükselmişti.

TÜSİAD'a ikinci soruşturma haberinin ardından satışlar arttı

Öğleden sonra ise TÜSİAD Başkanı Orhan Turan hakkında başlatılan soruşturma ve Orhan Turan'ın yanı sıra daha önce hakkında soruşturma başlatılan TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras'ın adliyeye sevk edilmesi haberlerinin ardından borsanın yönü aşağı döndü.

Düşüş yüzde 1,31'i buldu

Gün içerisinde 9.928,68 puana kadar yükselen Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, saat 17.00 itibariyle %1,31 değer kaybıyla 9.786,60 puana geriledi. 

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