TUREB duyurdu: Artık sadece profesyonel turist rehberleri bulunacak

Turist Rehberleri Odaları Birliği (TUREB), "1 Ağustos'tan itibaren tarihi alanda sadece profesyonel turist rehberlerinin anlatım yapacağını" bildirdi.

TUREB'den yapılan açıklamada, 2005'ten bu yana profesyonel rehberler olarak Alan Kılavuzlarının rehberlik mesleğini icra etmesine karşı mücadele yürütüldüğü belirtildi.

Kılavuzların, Turist Rehberliği Meslek Kanunu'na aykırı olarak rehberlik faaliyeti yaptıklarının belirlenmesi üzerine konunun yargıya taşındığı aktarılan açıklamada, yargı kararlarına rağmen aynı faaliyetin farklı şekilde sürdürüldüğüne işaret edildi.

Açıklamada, TUREB'in başvurusuyla Anayasa Mahkemesinin de kendileri lehine karar aldığı vurgulanarak, "1 Ağustos itibarıyla Alan Kılavuzluğu sorunu sona ermiş bulunmaktadır. Artık tarihi alanda sadece profesyonel turist rehberleri anlatım yapacaktır." ifadesi kullanıldı.

Bu konuda çaba gösteren tüm Oda yöneticilerine teşekkür edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şimdi tüm Odalarımız, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı bölgesinde herhangi bir aksaklığın, boşluğun olmaması için birlikteliğini ve dayanışmasını sürdürmeye devam etmelidir. Bu sürecin koordinatörlüğü, Bakanlığımız ve Tarihi Alan Başkanlığımız ile uyum içerisinde Çanakkale Bölgesel Turist Rehberleri Odası (ÇARO) tarafından yapılacaktır. Odalarımızın ve odalarımıza üye meslektaşlarımızın, Tarihi Savaş Alanları konusunda ÇARO tarafından organize edilecek eğitim faaliyetlerine katkı vereceklerine ve bu tarihi alanımızı layıkıyla anlatmaya devam edeceklerine inanıyoruz."