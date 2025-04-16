Türk Hava Yolları, Slovenya'ya uçuş sayısını arttıracak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı açıklamada, Slovenya ziyaretine ilişkin bilgi vererek, değerlendirmelerde bulundu.

Ziyarette, Slovenya Başbakanı Robert Golob, Altyapı Bakanı Alenka Bratusek ve başkent Lübliyana'nın Belediye Başkanı Zoran Jankovic ile görüştüklerini aktaran Uraloğlu, bu görüşmelerde, iki ülke arasında ulaştırma ve altyapı başta olmak üzere birçok alanda işbirliği olanaklarını ele aldıklarını belirtti.

Uraloğlu, Bakan Bratusek ile Slovenya ile Avusturya'yı birbirine bağlayan Karavanke Tüneli'nin inşaatını yerinde incelediklerini, tünelde test sürüşü gerçekleştirerek proje sahasında gelinen noktayı bizzat deneyimlediklerini bildirdi.

Projenin, Türk yüklenici tarafından yürütüldüğüne işaret eden Uraloğlu, "Bu proje, lojistik, ticaret ve turizm açısından Avrupa için stratejik öneme sahip. Zorlu jeolojik koşullara rağmen kazı, destek ve üstyapı imalatları başarıyla tamamlandı. Bu projeyle Türk mühendisliği sadece ülkemizde değil, Avrupa'nın kalbinde de güvenle ve başarıyla anılıyor. Altyapı gücümüzle bölgesel kalkınmaya katkı sunmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Türkiye ve Slovenya arasındaki ticaret hacmi 3 milyar doları geçti"

Uraloğlu, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin son yıllarda artan bir ivmeyle geliştiğine dikkati çekerek, ikili ticaret hacminin geçen yıl itibarıyla 3 milyar doları geçtiğini belirtti.

Slovenya'daki Türk yatırımlarının "mükemmel" düzeydeki ilişkilerin somut göstergesi olduğunu ifade eden Uraloğlu, "Slovenya'da stratejik altyapı projeleri üstlenen ve bunları başarıyla tamamlayarak ülkenin gelişmesine önemli katkılar sağlayan firmalarımızla gurur duyuyoruz. Ayrıca iki ülke arasında ikili kara yolu taşımacılığında herhangi bir kota uygulanmaması memnuniyet verici. Havacılık da Slovenya ile ilişkilerimizin güçlenerek devam ettiği bir diğer sektörümüz. THY tarafından Slovenya'ya haftada 14 frekans uçuş gerçekleştiriliyor, 2025 yaz döneminde frekans artışı yapılarak bu sayı 18'e çıkarılacak." dedi.