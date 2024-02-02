Türk Hava Yolları (THY) ikinci pilot aday adaylığı başvuruları başladı! Başvuru şartlar nedir?

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "Dünyanın en çok noktasına uçan firma olarak güçlü finansal yapımız ve geleceğe dönük hedeflerimiz doğrultusunda filomuzu ve çalışan sayımızı artırmaya devam ediyoruz. 2024 yılı sonuna kadar 75 bin kişilik ailemizi, iştiraklerimizle yapacağımız işe alımlarla 85 bine artırmayı hedefliyoruz. Her zaman olduğu gibi önümüzdeki dönemde de bayrağımızı göklerde gururla dalgalandırmaya devam edeceğiz." İfadelerini kullandı.

İkinci pilot aday adayları alımı ilanı ve diğer açık pozisyon ilanlarına başvurular, THY'nin "kariyer.thy.com" adresinden yapılabiliyor.

İstihdam sürecinde başarılı olan adaylar, 2 sene boyunca eğitim görecek. Adaylar eğitim sırasında, 2 brüt asgari ücret maaş, konaklama, kira yardımı, yemek kartı, sigorta ve indirimli bilet haklarından faydalanabilecek. Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, istihdam üretmeye devam ettiklerini söyledi.

THY ikinci pilot aday adaylığı başvuru şartları nedir?

-T.C. vatandaşı olmak veya mavi kart sahibi olmak,



-En az lisans derecesi mezunu (örgün veya açık öğretim) olmak, yurt dışı üniversitelerden mezun olan adaylardan YÖK denklik belgesi istenmektedir.



-31.12.2003 tarihinden önce ve 01.01.1994 tarihinden sonra doğmuş olmak,



-Boy uzunluğunun 160 cm’den kısa, 195 cm’den uzun olmamak ve beden-kitle endeksine (20-30 aralığında) uygun olmak,



-Askerlik hizmetini tamamlamış veya eğitim başlangıç tarihi itibari ile en az 2 yıl tecil ettirebilmeyi taahhüt etmek,



-Adli sicil kaydı ve adli sicil arşiv kaydı bulunmamak,



-Daha önce görev aldığı kuruluşlardan disiplinsizlik nedeniyle ayrılmış olmamak,



-Daha önce THY AO ve THY AO‘nun iştirak şirketlerinden disiplinsizlik veya fesih yoluyla ayrılmış olmamak.



-Mavi kart sahibi veya birden fazla vatandaşlığa sahip adaylar için akıcı ve anlaşılabilir derecede Türkçe konuşabiliyor olmak.



-Daha önce herhangi bir pilot eğitim programına katılım sağlamamış olmak (PPL, CPL, ATPL vb.)



Yabancı Dil (İngilizce) Koşulu



-Başvuru tarihi itibariyle son 2 yıl içinde aşağıda belirtilen İngilizce dil sınavlarının birinden istenen minimum puanı belgelemek



TOEFL (IBT): 60 (speaking : min.18)



IELTS (Akademik veya Genel): 6 (speaking : min.6)



PTE (Akademik): 46 (speaking : min.46)