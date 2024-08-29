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Türk İHA'sı Irak Ordusu tarafından düşürüldü

Irak Ordusu, PKK hedeflerini izleyip saldırı düzenleyen bir Türk insansız hava aracını düşürdü.

Haber Merkezi
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Türk İHA'sı Irak Ordusu tarafından düşürüldü
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Kerkük'ün Çimen bölgesinde PKK hedeflerini izleyen ve saldırı gerçekleştiren bir Türk İHA'sı, Irak Ordusu tarafından "yasak bölgeye" girdiği gerekçesiyle Kerkük Havalimanı'ndan yapılan top atışları sonucu düşürüldü.

Mahallede evlerin arasına düştü

Düşürülen İHA, Aksungur modeliydi. Bağdat merkezli Al Sumaria TV, İHA’nın Türkiye’ye ait olduğunu ve Irak hava savunması tarafından düşürüldüğünü öne sürdü. Vurularak düşürülen İHA, mahallede evlerin arasına düştü.

Kerkük Emniyet Güçleri’nden bir kaynak, Irak hava savunma güçlerinin Kerkük semalarında bir İHA düşürdüklerini doğruladı.

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