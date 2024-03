Türkiye 2023'te kamu ihalelerine ne kadar harcadı?

Takip Et

KİK tarafından organize edilen "Uluslararası İnşaat Projelerinde ve Kamu İhalelerinde Hukuki Koruma Çalıştayı", Güneydoğu Avrupa Kamu Alımları İnceleme Kurumları Ağı'na dahil üye ülke temsilcileri ve Türkiye'nin önde gelen yatırımcı kurum ve kuruluşlarının üst düzey yetkililerinin katılımıyla, The Ankara Hotel'de gerçekleştirildi.

Güleç, açılış konuşmasında, teknolojik gelişmeler, dijitalleşme ve iklim değişikliği, salgın hastalıklar, savaşlar ve doğal afetlerin ekonomik öncelikleri ve iş yapma biçimlerini fazlasıyla değiştirdiğini söyledi.

Kamu alımları teknoloji ve sürdürülebilirlikle değişiyor

Kamu alım süreçlerinin de bu değişimden etkilendiğine dikkati çeken Güleç, "Önceleri yalnızca kamusal ihtiyaçların karşılanması için yapılan alımlar, zamanla sosyal ve ekonomik kalkınma için bir araç olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bugün ise kamu alımları, teknoloji geliştirme, sürdürülebilirlik, insan hakları, toplumsal eşitlik ve refah gibi kavramlarla birlikte anılmaktadır. Bu değişim, konunun uzmanlarını kamu alımlarına dair yeni söylemler ve çözümler üretmeye zorlamaktadır." diye konuştu.

Güleç, 2022'de oluşturulan Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Kamu Alımları İnceleme Kurumları Ağı'nın ortak bir etkinliği olan Çalıştay'ın, güzel çıktılarla sonuçlanacağına inandığını dile getirerek, "Yaklaşık bir yıl önce üye olduğumuz ağ ile bugüne kadar Arnavutluk, Bosna Hersek, Hırvatistan, Kosova Cumhuriyeti, Karadağ, Kuzey Makedonya, Romanya ve Slovenya kamu alımları inceleme kurumları ile işbirliğimizi artırma fırsatı bulduk. Bugün de Türk müteahhitlerinin bu ülkelerdeki kamu alım sistemleri hakkındaki bilgi düzeyini artıracak ve alımlara erişimi kolaylaştıracak bir zemini oluşturmayı ümit ediyoruz." ifadesini kullandı.

Yüzde 12 istisnai usullerle yapıldı

Türk kamu ihale hukukunun temellerinin 1850'ye kadar uzandığına dikkati çeken Güleç, 2003'te yürürlüğe giren Kamu İhale Kanunu ile uluslararası uygulamalara uyumun arttığını söyledi.

Güleç, geçen yıl kamu alımlarının büyüklüğün 1,6 trilyon liraya ulaştığını belirterek, "Başka bir deyişle 62 milyar Euro'ya ulaşmıştır. Bu alımların yüzde 88'si Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılırken, sadece yüzde 12'si istisnai usullere tabi olmaktadır. Her yıl ortalama 80 bin ihale tamamlanmakta, 120 binin üzerinde sözleşme imzalanmaktadır. Tüm satın almaların sayısı 1,3 milyona ulaşmaktadır." bilgisini paylaştı.

"EKAP, kamu alımlarına katılmayı kolaylaştırdı"

KİK'in 2002'de kurulduğunu anımsatan Güleç, şu ifadeleri kullandı:

"22 yıl boyunca kamu alımları, sistemimizin merkezinde yer almıştır. Kurum, düzenleyici faaliyetleri ile uygulamayı yönlendirmekte, kamu kurumlarında verimli satın alma anlayışının hakim olması için desteklerde bulunmaktadır. Kamu ihalelerinde uyuşmazlık çözüm merci olan Kamu İhale Kurulu her yıl ortalama 2 bin uyuşmazlığı 20 gün gibi kısa bir sürede sonuçlandırmaktadır."

Güleç, Kurum tarafından 2010'da kurulan Elektronik Kamu Alımları Platformu'na (EKAP) da değinerek, Platform'un bugün itibarıyla okullardan Bakanlıklara kadar 60 bine yakın idarenin, yerel işletmelerden kurumsal şirketlere 260 bin ihale katılımcısının ve her kesimden 1 milyon kullanıcının kayıtlı olduğu bir e-Devlet uygulamasına dönüştüğünü söyledi.

Birçok uygulama ile entegre çalışan EKAP'ın, kağıda dayalı işlemleri sonlandırdığını, bilgiye erişimi açık hale getirdiğini ve kamu alımlarına katılmayı kolaylaştırdığını dile getiren Güleç, "Kamu İhale Kanunu'na tabi 65 bin ihale her yıl EKAP üzerinden bütünüyle elektronik ortamda yapılmaktadır. Her yıl 500 bine yakın ihale dokümanı indirilmekte, 300 bin e-teklif verilmekte, 1,2 milyon tebligat elektronik ortamda yapılmaktadır. Rekabet ve saydamlığı artırmanın yanı sıra işlem maliyetlerini de düşüren EKAP, her yıl milyarlarca lira tasarruf sağlamaktadır." dedi.

Dört oturum düzenlenecek

Çalıştay'da Kurum temsilcileri, akademisyenler ve ağ bünyesinde yer alan üye ülkelerden gelen konukların yanı sıra Dünya Bankası ve OECD SIGMA uzmanları yer alacak.

Dört oturumun gerçekleştirileceği Çalıştay'da şu konular ele alınacak:

"- Her Üye Ülkedeki En Önemli 5 Kamu İhale Sorunu ve Çözümü

- İnşaat Sözleşmeleri ve Kamu İhaleleri: Hukuki Korumanın Zorlukları

- İnşaat Projeleri Kamu Alımlarında İtiraz Davası Örnekleri

- Kamu İhale Sisteminin Geliştirilmesine Yönelik İlk 3 Fırsat."