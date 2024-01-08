Türkiye Gazeteciler Cemiyeti devir teslim töreni düzenledi

İstanbul- Bağımsız, bağlantısız gazetecilik anlayışıyla görev yapan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) 8 Ocak 2024 Pazartesi günü saat 14.30’da başkanlık devir-teslim töreni düzenledi. TGC Burhan Felek Konferans Salonu’nda düzenlenen törende Turgay Olcayto 10 yıldır sürdürdüğü başkanlık görevini yeni başkan Vahap Munyar’a devretti.

Törende Turgay Olcayto TGC üyelerine bir veda konuşması yaptı. Turgay Olcayto konuşmasında şunları söyledi:

“Biz bağımsız bağlantısız gazeteciler olarak kurucu başkanımız Sedat Simavi’nin izinden hiç ayrılmadan çalışmalarımızı yürüttük. Gelen-giden başkanlar, yönetim kurulları bu çizgiden ayrılmadılar. Bundan sonra da değişeceğini hiç zannetmiyorum. Ayrılırken bir sevinç yaşıyorum. Yaşarken bu kadar dost biriktirdiğimi görmekten mutluyum. Para biriktirmeyi beceremedim ama dost biriktirmeyi gerçekten becermişim. Bugün gelebilen üyelerimiz kadar gelemeyenler de telefonla ve mesajla duygularını paylaştılar. Bu ilgiyi hak ettiğimi düşünüyorum. Ayrılırken gözüm arkada değil. Antalya’ya yerleşiyorum. Cemiyetin kurullarında görev yapmış çok deneyimli arkadaşım Başkan Vekilimiz Vahap Munyar’ın aynı çizgide Başkan olarak görevini yapacağını biliyorum. İçimde en küçük bir endişe yok. Hepinize katılımınız için çok teşekkür ediyorum.”

Turgay Olcayto’nun ardından Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin yeni Başkanı Vahap Munyar konuştu. Başkan Munyar duygularını şöyle dile getirdi:

“Değerli Başkanım, değerli meslek büyüklerim, yol arkadaşlarım, meslektaşlarım böyle bir devir teslim çok kolay yaşanmıyor. Aslında çok güzel bir tablo zaten birlikte aynı yolda yürüyorduk Turgay abiyle. Ben Cemiyete Denetleme Kurulu’nda başladım. Daha sonra rahmetli Şakir Süter’in önerisiyle yönetim kuruluna girdim. Bizim TGC’de Nail abi ve Turgay abiden sıklıkla duyduğumuz bir söz var:

‘Cemiyet kapısından girildiğinde hepimiz siyasi şapkalarını çıkarırız’

Farklı görüşlerimiz olsa da mesleğin haklarını korumak için faaliyetler yapmak ortak noktamız. Turgay abi bana ve Genel Sekreterimiz Sibel Güneş’e ‘Antalya’ya yerleşiyorum. Artık iş görev sizde’ dedi. Biz ekip olarak çalışmalarımızı yürütüyoruz. Göreve geldiğimiz günden beri projelerimiz, ilkelerimiz ve yol haritamız belli. Çizgimizde bir değişiklik olmadan yolumuzda yürüyeceğiz. Cemiyetimizin Huzurevinin inşaat ruhsatını aldık. 60 milyon liraya mal olacak huzurevini bağışlarla yaptıracağız. TGC Basın Müzesi’nin restorasyonunu sağlamak için çalışmalarımız sürüyor. Son yıllarda çok sayıda gazeteci işsiz kaldı. Kolay bir dönem olmadı. Ama sorunları aşmak için biz yönetim kurulu olarak elimizden geleni yapacağız. Katılımınız için teşekkür ediyorum.”

Törende Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin 2023 faaliyetleri konusunda Genel Sekreter Sibel Güneş bilgi verdi. TGC’nin son bir buçuk yıllık faaliyetlerini özetleyen Güneş şunları söyledi:

“Kurulduğu günden beri bağımsız ve bağlantısız gazetecilik anlayışıyla görev yapan TGC olarak haberin serbest dolaşımı ve gerçeğin olduğu gibi tasarlanmadan gazeteciler tarafından yurttaşlara ulaştırmasının sağlanması için görev yapıyoruz. İçinde bulunduğumuz ortamda 12 bin gazeteci işsiz kaldı. 1000’i aşkın gazeteci cezaevine girdi. Şu anda 15 gazeteci tutuklu. Bağımsız medya kuruluşlarına ise kapanmalarına neden olabilecek ağır ekonomik baskı ve yaptırımlar uygulanıyor. RTÜK ve BİK haksız cezalarla bağımsız yayın organlarını baskı altında tutmaya çalışıyor. Bu karanlık tabloda gazeteciler bir yandan geçim mücadelesi, bir yandan sansür, oto sansür baskısı ve tutuklanma tehdidiyle mesleklerini yapmaya çalışıyor. 2024 yılına biz yine ceza ve tutuklamalarla girdik. RTÜK yerel seçimler öncesi Fox TV, Halk TV, Sözcü TV, TGRT, Tele 1 ve KRT’de yayınlanan haber program ve dizilere ağır cezalar verdi. Gerçek Gündem editörü Furkan Karabay yaptığı bir haber nedeniyle, yani gazetecilik faaliyeti nedeniyle tutuklandı. TGC olarak göreve geldiğimiz son bir buçuk yıl içinde Dezenformasyon Yasası başta olmak üzere özgürlük alanlarımızı daraltan uygulamalara karşı çıktık. Gazetecilere yönelik sözlü ve fiziksel şiddete, haksız gözaltı ve tutuklamalara, sansüre karşı çıktık, çıkmaya devam edeceğiz. Deprem döneminde 100 meslektaşımızın bilgisayar, cep telefonu ve fotoğraf makinesi ihtiyacını sağladık. Basın Müzemizi düzenlediğimiz sergi ve toplantılarla gündemde tuttuk. Huzurevimizi de tüm üyelerimizin desteği ve sağlayacağımız bağışlarla yeniden yapacağız. Turgay Olcayto bize Cemiyetin değerlerini, kültürünü aktarmada çok önemli bir rol oynadı. Sevgili Başkanımızı hiç unutmayacağız. Bize ve Cemiyetimize kattığı tüm iyilikler ve güzellikler için teşekkür ediyoruz.

Toplantıya TGC Başkan Yardımcısı İhsan Yılmaz, Genel Sayman Hakan Güldağ, Genel Sekreter Yardımcısı Nuray Karagöz, Yönetim Kurulu üyeleri Pınar Aktaş, Uğur Güç, Atilla Dişbudak, Denetim Kurulu Başkanı Mustafa Bakacak, Onur Kurulu üyesi Turhan Günay, Balotaj Kurulu üyeleri Ümit Aslanbay, Ayşegül Aydoğan Atakan, Gazeteciler Sosyal Yardımlaşma Vakfı Başkanı Selami Turgut Genç, Yönetim Kurulu üyeleri Engin Köklüçınar, İhsan Kani Atmaca, Eyüp Çoşkun, Kültür Sanat Komisyonu Başkanı Murat Erdin, komisyon üyeleri Fatma Batukan Belge, Aybeniz Ece Uçan, Esin Yolçınar, Kadın Gazeteciler Komisyonu üyeleri Emine Munyar, İrem Barutçu, TGC Karadeniz Ereğlisi Temsilcisi Eyüp Bektaş, Bolu Temsilcisi Hüseyin Aykan, Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk katıldı.

Toplantıya katılan davetliler arasında yer alan Cemiyet üyelerinin isimleri ise şöyle:

Mustafa Yolaşan, Hasan Arslan, Ayhan Aydın, Melih Gümüşbıçak, Altan Çakıroğlu, Fahri Aral, Behiç Ak, Demir Feyizoğlu, Yeşim Çobankent Münevveroğlu, Perihan Çakıroğlu, Cahit Akyol, Yücel Turan, Alp Orçun, Erdoğan Yılmaz, Yüksel Uysal, Ahmet Külsoy, Ahmet Kaplan, Nazan Öçalır, Gürol Sözen, Şeref Oğuz, Metin Özyıldırım, Şadan Yolaşan, Recep Erçin, Mustafa Dolu, Musa Alioğlu, Zeki Efe, Ayşe Özek Karasu, Tuğrul Sarıtaş, Mustafa Kazım Aydın, Olay Tan, Hüseyin Gündoğdu, Okhan Şentürk, Ersoy Dede, Zafer Nuri Eraslan, Recep İncecik, Aytekin Ceylan, Vercihan Ziflıoğlu, Yücel Terören, Bilal Öztürk, Doğan Gönüllü, Alattin Koçak, Ateş Çelik, Ali Öz, Ercan Arslan, Fatih Polat, Necati Mumay, Yasemin Arpa, Ruşen Güven, Kadir İncesu, Turgut Karaçimen, Atilla Toptaş, Abdurrahman Yıldırım, Ercüment Erkul, Hüseyin Zorkun, Esra Alkan, Kaplan Taneroğlu, Ali Horzumlu, Gürsel Çelikkanat, Yaşar Veysel Çelebi, Ertuğ Karakullukçu, Mustafa Küçük, Ekrem Aktaş, Kasım Öngen, Şekip Gümüşkanatlı, Günhan Altınkaynak, Jülide Yavan, Şahiye Say, Mürşit Arslan.