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Türkiye Gri Liste'den çıktı: FATF’dan resmi açıklama

Mali Eylem Görev Gücü (FATF) Türkiye'yi 'Gri Liste'den' çıkardığını resmen duyurdu.

Haber Merkezi
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Türkiye Gri Liste'den çıktı: FATF’dan resmi açıklama
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Kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele politikalarını koordine etmek ve değerlendirmekle görevli uluslararası kuruluş olan Mali Eylem Görev Gücü (FATF) Türkiye'yi'Gri Liste'den' çıkardığını duyurdu.

FATF'den yapılan açıklama şöyle:

Türkiye, taahhütlerini yerine getirmek için kara para aklamanın önlenmesi ve terörizmin finansmanıyla mücadele rejiminin etkinliğini güçlendirdi.

Türkiye'nin kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadeledeki ilerlemelerini memnuniyetle karşılıyoruz.

Türkiye'nin kara para aklama ve terörizmin finansmanına karşı caydırıcı yaptırımlar uygulayarak eksikliklerini giderdi.

Finansal sistemin güvenilirliği için ülkelerin gerekli önlemleri alması her durumda geçerliliğini koruyor.

Ülkelerin Gri Liste'den çıkarılması finansal sistemin tamamen güvenilir olduğu anlamına gelmiyor.

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