Türkiye ile Bulgaristan arasındaki sınır geçişlerinde yeni dönem: Artık zorunlu

Türkiye ile Bulgaristan arasındaki sınır geçişlerinde yeni bir uygulama hayata geçiriliyor. Bulgaristan’ın uzun süredir yürürlükte olan dezenfeksiyon ücreti sistemine karşılık, Türkiye de benzer bir adım attı. Kırklareli İl Genel Meclisi’nin onayladığı karar doğrultusunda, Dereköy Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yapan Bulgaristan plakalı araçlardan dezenfeksiyon ücreti tahsil edilecek.

Bu uygulama, Türkiye'ye giriş yapan yabancı plakalı araç sahiplerinin ek bir maliyetle karşılaşmasına neden olacak. Yetkililer, kararın uluslararası sınır geçişlerinde eşitlik sağlamak amacıyla alındığını vurguluyor.

Dezenfektan ücreti ödemeden geçiş yapılamayacak

Bulgaristan, 2009 yılından bu yana Türkiye'den giriş yapan araçlardan dezenfeksiyon ücreti alıyor. Bu uygulama, şap hastalığı riski nedeniyle başlatılmış olup, zaman zaman askıya alınsa da son yıllarda tekrar yürürlüğe konmuştu.

Şimdi ise Türkiye, aynı politikayı devreye sokarak karşı adım atıyor. Kırklareli İl Genel Meclisi’nin aldığı karar doğrultusunda, Dereköy Sınır Kapısı’nda dezenfektan ücreti ödemeden geçiş yapılamayacak.

Dezenfektan ücreti artık zorunlu

Yetkililer, uygulamanın yalnızca Dereköy Sınır Kapısı ile sınırlı kalmayacağını ve diğer sınır kapılarında da genişletilebileceğini belirtiyor. Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarında zaten yürürlükte olan dezenfektan ücreti, şimdi Kırklareli’nin en önemli sınır geçiş noktalarından biri olan Dereköy’de de zorunlu hale geliyor.

Kimler dezenfektan ücreti ödeyecek?

-Bulgaristan plakalı araçlar

-Türkiye’ye giriş yapan yabancı plakalı araçlar

Diğer sınır kapılarında da daha sıkı şekilde uygulanacak

Türkiye’ye giriş yapmayı planlayan yabancı plakalı araç sahiplerinin, Dereköy Sınır Kapısı’ndan geçiş yaparken dezenfektan ücretini ödemeye hazır olması gerekiyor. Yetkililer, bu uygulamanın kesin olarak yürürlüğe girdiğini ve hiçbir aracın ücreti ödemeden geçiş yapamayacağını vurguluyor.

Kırklareli’nde başlatılan bu yeni düzenlemenin, ilerleyen dönemde diğer sınır kapılarında da daha sıkı şekilde uygulanabileceği belirtiliyor. Türkiye’ye giriş yapacak olan sürücülerin, sınır kapılarında beklenmedik bir maliyetle karşılaşmamak için dezenfektan ücreti için önlem almaları tavsiye ediliyor.