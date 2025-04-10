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Türkiye ile KKTC arasında VIP helikopter taksi hizmeti başladı

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında VIP ulaşım imkânı sağlayan helikopter taksi hizmeti başladı.

Haber Merkezi
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Türkiye ile KKTC arasında VIP helikopter taksi hizmeti başladı
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Özel bir havayolu şirketi, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında VIP ulaşım imkânı sağlayan helikopter taksi hizmeti başlattı.

İlk uçuş, Türkiye Akdeniz'indeki Antalya Gazipaşa-Alanya Havalimanı'ndan kalktı ve başkent Lefkoşa'daki Ercan Havalimanı'na indi. Uçuşta, KKTC Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da vardı.

Ataoğlu, söz konusu seferin Türkiye ile KKTC arasındaki bağları daha da güçlendirecek bir köprü görevi göreceğini belirterek, seferlerin VIP amaçlı olduğunu, iç hatlarda da icra edilebileceğini kaydetti.

Girişimin iki taraf arasındaki seyahatleri kolaylaştırmayı amaçladığını belirten Arıklı, önümüzdeki günlerde Adana ve Mersin'e ek seferlerin planlandığını söyledi.

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