Japonya, ABD'nin gümrük vergileri sıkıntılarını hafifletmek için nakit yardımı planlıyor

Japonya'da iktidardaki koalisyon, ABD'nin uyguladığı gümrük vergilerinin ve ülke ekonomisindeki devam eden enflasyonun etkisini hafifletmeyi amaçlayan paketin bir parçası olarak nakit yardımı yapmayı düşünüyor.

Trump vergilerine karşı yardım planı hazırlandı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Japon ürünlerine yüzde 24 karşılıklı gümrük vergisi ve otomobillere yüzde 25 gümrük vergisi uygulama kararının Çarşamba günü yürürlüğe girmesinin ardından, iktidar bloğuna bağlı bazı milletvekilleri, 30.000 yen (207 dolar) ile 50.000 yen (340 dolar) arasında değişen bir yardım planı hazırladı.

Ancak Tokyo merkezli Kyodo News'in haberine göre, bazı milletvekilleri, kimlerin programa katılmaya hak kazanacağı ve programın nasıl finanse edileceği gibi sorular nedeniyle olası program konusunda temkinli davranmaya devam ediyor.

"Sağduyulu bir şekilde karar alacağız"

İktidardaki Liberal Demokrat Parti'nin politika başkanı Itsunori Onodera, gazetecilere yaptığı açıklamada, iktidar bloğunun ayrıntıları temkinli bir şekilde tartışması gerektiğini söyledi.

Onodera, "Farklı görüşleri dinleyerek ilgili tartışmaları zenginleştireceğiz" dedi.

Itsunori Onodera, günün ilerleyen saatlerinde bir televizyon programına yaptığı açıklamada, iktidar cephesi ve hükümetin olası nakit dağıtım planı konusunda "sağduyulu bir şekilde" karar alması gerektiğini söyledi.

Japonya, büyük ölçüde yetersiz hasat nedeniyle temel gıda maddesi olan pirincin fiyatlarının artmasıyla daha da artan yerleşik maliyet enflasyonundan darbe aldı.

Analistler, Japonya'nın otomobil gibi ihracata büyük ölçüde bağımlı olması nedeniyle ABD'nin daha yüksek gümrük vergilerinin yerel ekonomiye zarar vermesinden endişe ediyor.