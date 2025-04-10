Güney Kore'den ABD tarifelerinin etkisini azaltmak yeni talimatlar

Yonhap'ın haberine göre, ABD'nin Çin hariç diğer ticaret ortakları için ek tarifeleri 90 gün süreyle durdurduğuna işaret eden Han, "Bu sabah biraz rahatlatıcı bir haber aldık." değerlendirmesinde bulundu.

Han, Güney Kore'nin büyümesinin büyük ölçüde dış ticarete dayandığını belirterek, "Önümüzdeki 90 gün boyunca tüm müzakerelerde ilerleme kaydederek bu tarifelerin yükünden kurtulmak için çabalarımızı iki katına çıkarmalıyız." şeklinde konuştu.

"ABD eşit koşullarda rekabet etmiyor"

ABD'nin iki ülke ürünlerinin tarifeler, vergiler ve hijyen gereklilikleri gibi konular açısından eşit koşullarda rekabet etmediğini düşündüğünü dile getiren Han, bu alanlardaki geliştirmelerin Güney Kore halkına büyük fayda sağlayacağını vurguladı.

Han, iş dünyasının büyümesini engelleyen düzenlemelerin kaldırılmasına ve yabancı işçilerin bir şehirden başka bir şehre geçmelerini engelleyen sınırlamaların esnetilmesine yönelik reform sözü verdi.