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Türkiye’de engellenen Roblox’tan açıklama

Roblox, erişim yasağın kalkması durumunda Türkiye'de ofis açmayı planladığını duyurdu.

Haber Merkezi
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Türkiye’de engellenen Roblox’tan açıklama
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Çocuk istismarına neden olacak içerikler barındırdığı gerekçesiyle Ağustos ayında mahkeme kararıyla erişim engeli getirilen video oyun platformu Roblox, engelin kaldırılması durumunda Türkiye'de bir ofis açmayı planladığını açıkladı.

Roblox yaptığı yazılı açıklamada "Öğrenme, yaratıcılık ve anlamlı bağlantılar sağlama platformu sunarak Türk toplumunda olumlu bir rol oynayabileceğini" belirterek aralarında Türkçe hizmet verecek moderatörlerin de olacağı bir ekip işe almayı ve Türkiye'de bir ofis açmayı planladığını belirtti.

Roblox'tan bir hafta önce de sosyal medya platformu Instagram, ülke kanunlarına ve kamu hassasiyetlerine uymadığı gerekçesiyle yasaklanmıştı. Roblox'a getirilen erişim engelinden iki ay sonra video oyunu oynayanlar tarafından sıkça kullanılan Discord da yasaklanmış ve gerekçenin "çocukların cinsel istismarı ve müstehcenlik suçlarının işlendiğine dair yeterli şüphe bulunması" olduğu belirtilmişti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Roblox'un erişim engeline dair ağustos ayında sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada "Evlatlarımızın gelişimini olumsuz yönde etkileyecek faaliyetlere asla müsaade edilmeyecektir" demişti.

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