Türkiye'de konut fiyatları 9 yılda 12 kat arttı: İstanbul, Londra ve Paris'le yarışıyor

Son veriler, Türkiye'deki konut fiyatlarının nominal olarak dokuz yıl öncesine kıyasla 12 kat daha yüksek olduğunu gösterirken, İstanbul'daki bir dairenin fiyatı Paris ve Londra'daki dairelerle yarışır hale geldi.

OECD üyesi ülkeler arasında, İsveç ve Finlandiya gibi kuzey Avrupa ülkeleri, 2015'ten bu yana nominal konut fiyatlarında yüzde 4'ün biraz üzerinde artışla en küçük değişikliği gördü.

Ölçeğin diğer ucunda Türkiye yer alırken, onu fiyatların 2015 yılına göre yüzde 166 daha fazla olduğu Macaristan izliyor. OECD ülkelerinin çoğunda konut fiyatlarındaki artış oranı 2015 ile 2023 yılları arasında çift haneli rakamlara ulaştı.

2021'den sonra fiyatlar patladı

Türkiye'de konut fiyatları 2015 yılından 2021 yılına kadar kademeli olarak artarken, 2021'den sonra patlama yaptı. 2022 yılında konut fiyatlarındaki artış yüzde 168'le zirveye ulaşırken, 2023 yılında yüzde 76'lık bir artış gösterdi.

Bu arada, Avrupa ve ABD'de konut fiyatları, bu ekonomilerdeki merkez bankalarının yüksek enflasyonla mücadele etmek için faiz oranlarını artırmaya başlamasıyla 2022'nin sonlarında düşmeye başladı.

Uzmanlar, Türkiye'de nominal emlak fiyatlarındaki yükselişin çeşitli nedenlere bağlı olduğunu belirtiyor.

Euronews'e konuşan KPMG Türkiye Gayrimenkul ve İnşaat Sektörü Lideri Görkem Yapan, "Bence bunun başlıca nedenleri kurdaki dalgalanma, Türk lirasının değer kaybı, yüksek enflasyon oranları ve buna bağlı olarak inşaat maliyetlerindeki artış ile pandemi sonrası artan talep," ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 2022 yılı enflasyonu son derece yüksekti; neredeyse tüm yıl boyunca yüzde 50'nin üzerinde seyretti ve ekim ayında yüzde 80'in üzerine çıktı.

Bununla birlikte, OECD'ye göre, reel vadeli konut fiyatları (enflasyona göre ayarlanmış) da 2023'ün üçüncü çeyreği itibariyle 2015'e kıyasla yüzde 96,7 oranında arttı.

Yapan, "Geçen yıl Türkiye'de 11 şehri etkileyen depremler yaşadık, bu da fiyatları artırdı, çünkü insanlar depreme dayanıklı binalar gibi daha güvenli yerlerde yaşamak istiyor" dedi.

Kredi faizleri fırladı

Nakit alıcılar piyasayı doldururken, Türkiye'de ipotekli konut kredisi kullananların aylık faizleri hızla yükseldi.

Türkiye'de son dönemde yüzde 70'e yaklaşan enflasyon, Merkez Bankası'nın para politikasını agresif bir şekilde sıkılaştırmasını ve gösterge faiz oranını Haziran 2023'teki yüzde 8,5 seviyesinden Ocak 2024'te yüzde 45'e yükseltmesine yol açtı.

Sonuç olarak, Türkiye'de ipotekli konut kredileri artık yıllık yüzde 40 faiz oranına sahip.

2023 yılı boyunca satılan evlerin yüzde 15'inden azı ipotekli konut kredisi ile alıcı buldu. Geri kalanı nakit alıcılara satıldı.

Kiracılar zamdan, mülk sahipleri tavan uygulamasından şikayetçi

Ruslar Türk emlak piyasasını satın mı alıyor?

2022'den itibaren yabancılara satılan konutların en önemli kısmı Ruslara, ardından da İranlılara gitti.

"Şubat 2022'de Rusya-Ukrayna çatışmasının başlamasının ardından, her iki ülkeden de Antalya, İstanbul ve Mersin'e önemli bir göçmen akını oldu" diyen Yapan, bu üç bölgenin Rus yatırımcılar arasında en popüler yerler haline geldiğini ve buralarda bulunmalarının fiyatları yukarı çektiğini söyledi.

Sadece Antalya'da fiyatlar 2022'nin ikinci yarısına kadar bir yıl içinde yüzde 230 arttı.

Yapan, "Rusya ve Ukrayna'dan göçün ardından Antalya'daki yabancı nüfusun iki yıl içinde iki katına çıkması nedeniyle emlak ve kira fiyatları hızla yükseldi" diyor.

Bu arada, Türk Lirası'nın değer kaybetmesi Türk alıcıların fırsatlarını sınırladı. Aynı zamanda, çok sayıda Rus ve Ukrayna vatandaşı büyük miktarlarda nakit ödeme yaparak emlak talebini tetikledi ve bu da fiyatların daha da artmasına neden oldu.

"2023 yılında Türkiye'de satılan 1,2 milyon konutun 35 bini (yüzde 3) yabancılara satıldı ve yabancılara satılan bu konutların yaklaşık yüzde 30'u Ruslara satıldı" diyen Yapan, Rus yatırımcıların son zamanlarda Türkiye'yi Kıbrıs gibi diğer destinasyonlarla değiştirmeye başladığını da sözlerine ekledi.

Türkiye'de emlak yatırımı yapmak için çok mu geç?

Yüksek konut ve kira fiyatları, yüksek faiz oranları ve yüksek enflasyon nedeniyle hane halkı gelirinin reel olarak azalması sonucunda Türkiye piyasası frene basmış durumda.

Konut fiyatları nominal olarak artmaya devam ediyor ancak enflasyonun gerisinde kalıyor. Dolayısıyla reel olarak son zamanlarda daha da ucuzlamaktadır.

Yüksek inşaat maliyetleri arzın sınırlı kalmasına yol açabilir. Ancak konut talebi artar ve faiz oranları düşerek büyümeyi teşvik ederse mevcut durgunluğun aşılmasına yardımcı olabilir.

Bununla birlikte, insanlar şu anda evlerini satın almaya güç yetiremiyor, bu da inatçı bir şekilde yüksek kira fiyatlarına yol açıyor - ve bu aslında nakit alıcılar için yatırım yapmak için biraz alan bırakıyor.

"Örneğin İstanbul'da ya da Türkiye'de bir oran var" diye açıklayan Yapan "Çoğu zaman bir evin satış fiyatı kiranın 300 katıydı. Bu bir ortalamadır. Ama şimdi kiralar çok yüksek" ifadelerini kullandı.

"Kira artışı ev fiyat artışından daha fazla" diyen Yapan, "Yani şimdi bu ortalama 250-300 arasına düşüyor" dedi.

Teorik olarak bu, yatırımcıların 300 aydan daha kısa bir sürede bir evin fiyatını telafi edebileceği anlamına geliyor.