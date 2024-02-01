Reuters duyurdu: Türkiye'den dikkat çeken Eurofighter açıklaması

Türkiye, 23 milyar dolar değerinde 40 adet Eurofighter savaş uçağı için girişimlerde bulunmuş ancak Almanya'nın muhalefetiyle karşılaşmıştı.

Kasım ayında Türkiye, 40 adet Typhoon satın almak için İngiltere ve İspanya ile görüştüğünü ancak Almanya'nın bu fikre karşı çıktığını açıklamıştı.

O dönemde bir Türk savunma bakanlığı kaynağı, Ankara'nın ABD'ye ilk olarak Ekim 2021'de yaptığı F-16 talebinin gerçekleşmeyebileceği ihtimali üzerine Eurofighter ile görüşmelerin başladığını söylemişti.

Ancak Ankara'nın İsveç'in NATO üyeliğini onaylaması sonrası Beyaz Saray yönetimi de Türkiye'ye F-16 satışını onaylamıştı.

Türkiye Eurofighter'da ısrarcı

İsminin açıklanmaması kaydıyla konuşan bir Türk savunma bakanlığı yetkilisi, ABD Kongresi'nin F-16 satışını engellemesini beklemediklerini, Ankara'nın Eurofighter Typhoon jetlerini yine de satın almak istediğini söyledi.

Yetkili, "Hala ilgileniyoruz, konsorsiyum üyesi Almanya'nın bu konudaki olumlu yaklaşımını bekliyoruz" dedi.

Almanya bu yılın başında Eurofighter jetlerinin Suudi Arabistan'a satışına artık karşı olmadığını açıklamıştı.

Baerbock, İsrail'e yaptığı ziyaret sırasında gazetecilere verdiği demeçte, "Alman hükümeti Suudi Arabistan'a Eurofighter verilmesine yönelik İngiltere'nin planlarına artık karşı değil" demişti.

Eurofighter Typhoon jetleri Almanya, İngiltere, İtalya ve İspanya'dan oluşan bir konsorsiyum tarafından üretiliyor.

Hava kuvvetlerini yenilemek isteyen Türkiye, BAE ile işbirliği içinde aynı zamanda kendi milli savaş uçağı KAAN'ı geliştiriyor.