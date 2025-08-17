Türkiye'nin dev holdinginde miras krizi: Baba ile oğul mahkemelik oldu!

Mermerler Şirketler Grubu, gıdadan savunma sanayine, turizmden ulaşıma kadar pek çok sektörde faaliyet gösteren önemli şirketlere sahip. Ancak grubun başındaki ailede yaşanan baba-oğul çatışması, hukuk savaşına dönüştü.

Yüksel Mermer, iş dünyasında tanınan bir isim olarak oğlu Zafer Murat Mermer tarafından "dolandırıcılık" iddiasıyla mahkemeye verildi. Davada, aile şirketlerindeki bazı hisselerin hukuka aykırı şekilde el değiştirdiği öne sürüldü. Oğul Mermer, babasının bu hamlesini kanunsuz olarak nitelendirerek haklarını aramaya kararlı görünüyor.

Yüksel Mermer ve şirketin ortağı kuzeni Serkan Samrıoğlu hakkında suç duyurusu

Takvim'in haberine göre Zafer Murat Mermer, mahkemeye sunduğu dilekçesinde, bazı şirketlerdeki pay sahipliğinin kanuna aykırı biçimde sonlandırıldığı öne sürerek, şirketin yönetim kurulu başkanı olan babası Yüksel Mermer ve şirketin ortağı kuzeni Serkan Samrıoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği şikayet dilekçesinde, babası Yüksel Mermer başta olmak üzere, bu işe karıştığını düşündüğü aile fertleri hakkında 'örgütlü nitelikli dolandırıcılık', 'tehdit' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlamalarını da yöneltti. Bunun yanısıra iş dünyasında sevilen Yüksel Mermer'in oğluna böyle bir şey yapmayacağı, bu kavganın altında başka bir şey olabileceği öne sürüldü.

Ölümle tehdit edildi

Zafer Murat Mermer, geçtiğimiz nisan ayında kuzeni Serkan Samrıoğlu tarafından ölümle tehdit edildiğini öne sürerek emniyete başvurmuş ve şikayetçi olmuştu. Savcılık talimatıyla Samrıoğlu hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenilirken, Samrıoğlu’nun ünlü sanatçı Yasemin Yalçın’ın damadı olduğu da ortaya çıkmıştı.