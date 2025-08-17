  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Türkiye'nin dev holdinginde miras krizi: Baba ile oğul mahkemelik oldu!
Takip Et

Türkiye'nin dev holdinginde miras krizi: Baba ile oğul mahkemelik oldu!

1857’den bu yana ticaret dünyasında faaliyet gösteren Mermerler Şirketler Grubu’nda miras krizi patlak verdi. Hissedar Zafer Murat Mermer, ortaklık paylarının hukuka aykırı şekilde sonlandırıldığını öne sürerek babası Yüksel Mermer hakkında suç duyurusunda bulundu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Türkiye'nin dev holdinginde miras krizi: Baba ile oğul mahkemelik oldu!
Takip Et

Mermerler Şirketler Grubu, gıdadan savunma sanayine, turizmden ulaşıma kadar pek çok sektörde faaliyet gösteren önemli şirketlere sahip. Ancak grubun başındaki ailede yaşanan baba-oğul çatışması, hukuk savaşına dönüştü.

Yüksel Mermer, iş dünyasında tanınan bir isim olarak oğlu Zafer Murat Mermer tarafından "dolandırıcılık" iddiasıyla mahkemeye verildi. Davada, aile şirketlerindeki bazı hisselerin hukuka aykırı şekilde el değiştirdiği öne sürüldü. Oğul Mermer, babasının bu hamlesini kanunsuz olarak nitelendirerek haklarını aramaya kararlı görünüyor.

Yüksel Mermer ve şirketin ortağı kuzeni Serkan Samrıoğlu hakkında suç duyurusu

Takvim'in haberine göre Zafer Murat Mermer, mahkemeye sunduğu dilekçesinde, bazı şirketlerdeki pay sahipliğinin kanuna aykırı biçimde sonlandırıldığı öne sürerek, şirketin yönetim kurulu başkanı olan babası Yüksel Mermer ve şirketin ortağı kuzeni Serkan Samrıoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği şikayet dilekçesinde, babası Yüksel Mermer başta olmak üzere, bu işe karıştığını düşündüğü aile fertleri hakkında 'örgütlü nitelikli dolandırıcılık', 'tehdit' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlamalarını da yöneltti. Bunun yanısıra iş dünyasında sevilen Yüksel Mermer'in oğluna böyle bir şey yapmayacağı, bu kavganın altında başka bir şey olabileceği öne sürüldü.

Ölümle tehdit edildi

Zafer Murat Mermer, geçtiğimiz nisan ayında kuzeni Serkan Samrıoğlu tarafından ölümle tehdit edildiğini öne sürerek emniyete başvurmuş ve şikayetçi olmuştu. Savcılık talimatıyla Samrıoğlu hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenilirken, Samrıoğlu’nun ünlü sanatçı Yasemin Yalçın’ın damadı olduğu da ortaya çıkmıştı.

İddia | Trump, Rusya-Ukrayna-ABD üçlü zirvesi düzenlemek istiyorİddia | Trump, Rusya-Ukrayna-ABD üçlü zirvesi düzenlemek istiyorDünya

 

Çanakkale'deki orman yangınında son durum: Havadan ve karadan müdahale sürüyorÇanakkale'deki orman yangınında son durum: Havadan ve karadan müdahale sürüyorGündem

 

Gündem
Çanakkale'deki orman yangınında son durum: Havadan ve karadan müdahale sürüyor
Çanakkale'deki orman yangınında son durum: Havadan ve karadan müdahale sürüyor
Su kaynakları alarm veriyor! İstanbul'un 4, Ankara'nın 3 aylık suyu kaldı
Su kaynakları alarm veriyor! İstanbul'un 4, Ankara'nın 3 aylık suyu kaldı
Karayollarında yeni dönem: Trafik levhaları yeniden düzenlenecek
Karayollarında yeni dönem: Trafik levhaları yeniden düzenlenecek
Bakanlık açıkladı: Bir çocuk giyim ürününün satışı yasaklandı
Bakanlık açıkladı: Bir çocuk giyim ürününün satışı yasaklandı
Furkan Bölükbaşı erişim engeli yedi, otelde saldırıya uğradı! (Video)
Furkan Bölükbaşı erişim engeli yedi, otelde saldırıya uğradı! (Video)
Pek çok ilde acele kamulaştırma kararı! Cumhurbaşkanlığı kararları Resmi Gazete'de
Pek çok ilde acele kamulaştırma kararı!