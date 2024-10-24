TUSAŞ saldırısında teröristlerin şehit ettiği taksi şoförü Murat Arslan son yolculuğuna uğurlandı

TUSAŞ’a gerçekleştirilen terör saldırısında şehit olan 3 çocuk babası taksi şoförü Murat Arslan’ın cezanesi son yolculuğuna uğurlandı.

Teröristler tarafından öldürüldü

TUSAŞ'a düzenlenen silahla saldırıda 2 terörist, saldırıda 06 JMT 07 plakalı taksiye Kahramankazan ilçesindeki duraktan bindiler. Şehitlerden taksi şöförü Murat Arslan teröristler tarafından öldürülerek bagaja konulmuştu.

Teröristlerin gasbettiği taksinin şoförü Murat Arslan babasına ait taksi durağında; kardeşiyle birlikte çalışıyordu.

Naaşı hastaneden askeri törenle alındı

Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'ne (TUSAŞ) düzenlenen terör saldırısında şehit edilen ticari taksinin şoförü Murat Arslan'ın naaşı, Kahramankazan Devlet Hastanesi'nden askeri törenle alındı.

Düzenlenen askeri törene Arslan'ın ailesi, sevdikleri ve yakınları katıldı. Şehit taksi şoförü Murat Arslan'ın cenazesi, Kahramankazan'da bulunan Ulu Cami'de öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası defnedilecek.

Şehit edilen taksi şoförünün yakınları konuştu

Şehit Murat Arslan'ın kuzeni Mehmet Çavuş, Arslan'ın aileden taksici olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Kimseye kötülükleri olmaz. Murat, günde 5 vakit namazını kılar, sadece insanlara iyilik yapma peşinde koşar, ekmeğin derdinde, gariban bir insandı. Bu olayı hak edecek hiç hareket yapmadı. Vatan sağ olsun ama bunların da bir an önce bitmesi gerekiyor. Murat'ın düştüğü durum, başka ocaklar yanmasın, başka ocaklara düşmesin. Artık tamamen terörün kökünün kazınmasını istiyoruz." Arslan'ı kaybettikleri için üzgün olduklarını dile getiren Çavuş, "Murat, hem amcamın torunu hem halamın torunu. İki taraftan da akrabayız. 20'li yaşlarda iki oğlu, 15 yaşında da bir kızı vardı." dedi.

"Olayı televizyondan öğrendik"

Murat Arslan'ın kayınbiraderi Ramazan Memiş de olayı televizyondan öğrendiklerini belirterek, "Murat kendi halinde, iyi bir insandı. Aile olarak da temiz insanlardır, namazlı, abdestli insanlar. Olmasa çok iyiydi ama maalesef başımıza geldi." ifadelerini kullandı.

Üzüntülerini dile getiren Memiş, "Şehitlik güzel bir şey, olmasa daha iyiydi çünkü arkada üç çocuk var. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Hainler için bir şey yok, onlar geberdi gitti ama ateş düştüğü yeri yakıyor." dedi.

Şehit taksi şoförü Murat Arslan'ın evine ve sokağına Türk bayrakları asıldı, Ankara Büyükşehir Belediyesince taziye çadırı kuruldu.

5 kişi şehit oldu, 14 kişi yaralandı

Ankara Kahramankazan TUSAŞ'da saat 15.20 sularında nizamiye girişinde meydana gelen terör saldırısında 5 kişi şehit oldu. 14 kişi yaralandı.

Teröristlerin kimlik belirleme çalışmaları devam ediyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Hainin, PKK terör örgütü üyesi Rojger kod adlı Ali Örek olduğu tespit edildi. Diğer kadın teröristin kimlik belirleme çalışmaları devam ediyor." dedi.