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Tutuklanan yönetmen İlker Canikligil’den ilk açıklama: Silivri soğuk değil

Sosyal medya paylaşımı nedeniyle tutuklanan yönetmen İlker Canikligil X hesabından yaptığı açıklamada, "Silivri soğuk değil" dedi.

Haber Merkezi
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Tutuklanan yönetmen İlker Canikligil’den ilk açıklama: Silivri soğuk değil
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Sosyal medya paylaşımı nedeniyle gözaltına alınan ve sevk edildiği adliyede tutuklanan İlker Canikligil X hesabından bir paylaşım yaptı. Canikligil açıklamasında, "Silivri soğuk değil" dedi.

"Kesin bilgi yayalım"

Canikligil yaptığı paylaşımda şunları yazdı:

"Silivri soğuk değil, kesin bilgi, yayalım."

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