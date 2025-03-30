Tutuklanan yönetmen İlker Canikligil’den ilk açıklama: Silivri soğuk değil
Sosyal medya paylaşımı nedeniyle tutuklanan yönetmen İlker Canikligil X hesabından yaptığı açıklamada, "Silivri soğuk değil" dedi.
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Sosyal medya paylaşımı nedeniyle gözaltına alınan ve sevk edildiği adliyede tutuklanan İlker Canikligil X hesabından bir paylaşım yaptı. Canikligil açıklamasında, "Silivri soğuk değil" dedi.
"Kesin bilgi yayalım"
Canikligil yaptığı paylaşımda şunları yazdı:
"Silivri soğuk değil, kesin bilgi, yayalım."
Silivri soğuk değil, kesin bilgi, yayalım.— ilker canikligil (@ilkercanikligil) March 30, 2025
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